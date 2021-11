Amazon Prime Video a enfin son application pour Mac

Les abonnés à Amazon Prime Video peuvent visionner les nombreux films et séries en y accédant via un navigateur, un iPhone ou un appareil Android. Mais jusqu’à présent, il était impossible de le faire en natif sur un iMac ou un MacBook fonctionnant sous MacOS, faute d’application disponible.

À lire aussi > Amazon Prime Video : quelles sont les meilleures séries à regarder en streaming ?

Amazon Prime Video : la nouvelle appli pour Mac permet de télécharger et visionner des films et série hors ligne

Amazon vient tout juste de rendre publique une nouvelle application sur le Mac App Store, qui permettra aux utilisateurs de Mac d’accéder aux contenus d’Amazon Prime Video dans une application dédiée. La mise à disposition de cette nouvelle application de bureau devrait faciliter la vie des propriétaires de Mac, puisqu’elle inclut certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur le navigateur web.

Parmi les services ajoutés qui feront plaisir aux abonnés Prime Video sous Mac, l’un des plus intéressants sera sans doute la possibilité de télécharger certaines vidéos de films ou de séries pour pouvoir les visionner hors ligne sur son ordinateur Mac portable, par exemple le temps d’un voyage en train ou en avion.

Vous pouvez visionner des films en image sur image ou via AirPlay avec l’appli native pour Mac de Prime Video

Autre intérêt de cette nouvelle application MacOS, elle permettra de visionner le film en mode « image sur image » (PiP), c’est à dire dans une mini vignette dans le coin de l’écran, pour pouvoir travailler en parallèle, regarder ses mails, etc. En plus du visionnage hors ligne des contenus téléchargés, l’appli MacOs d’Amazon Prime Video prend en charge les situations où plusieurs personnes utilisent le même compte, ainsi que le mode AirPlay pour diffuser sa série sur son téléviseur ou un autre appareil sans connexion filaire.

À lire aussi > macOS Monterey : certains Mac ne libèrent plus leur mémoire vive et tournent au ralenti

Enfin, la nouvelle application pour Mac du concurrent de Netflix permet d’effectuer des achats et des locations de contenus spécifiques. Les abonnés retrouveront les modes de paiement déjà enregistrés dans leur compte Amazon. Ils peuvent même acheter et louer ces contenus sous forme d’achats in-app avec leur compte Apple, via l’App Store natif de l’ordinateur.

L’application Amazon Prime Video peut être téléchargée gratuitement sur des iMac et des MacBook disposant de macOS 11.4 Big Sur ou supérieur, y compris sur les vieux modèles fonctionnant avec une puce Intel. Retrouvez sur cet article tous les nouveaux contenus ajoutés ce mois-ci sur Amazon Prime Video.

Source : Apple App Store