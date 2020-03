Amazon Prime Video : accès gratuit pour tous à 21 films et séries pour enfants, sans abonnement

Amazon Prime Video rejoint Canal+ et OCS pour apporter son soutien aux populations confinées. La plateforme de streaming offre en effet des séries et des films pour les enfants gratuitement et sans abonnement.

Amazon Prime Video participe à nouveau aux efforts des géants du streaming pour rendre le confinement un peu moins ennuyeux et stressant pour les parents et les enfants. La plateforme propose désormais une sélection de programmes jeunesse accessible gratuitement. Le service requiert habituellement un abonnement mensuel pour profiter de son catalogue, mais pour l’occasion, la firme a revu sa plateforme pour la rendre accessible à tous. Vous devez simplement ouvrir un compte sans engagement et sans entrer de numéro de carte bancaire.

Pour des questions de droits, le contenu diffère selon les régions. En France, Amazon propose principalement des contenus « Amazon Originals » répartis en trois sélections, pour les moins de 6 ans, pour les 6 – 11 ans, et enfin les films et séries les plus populaires, notamment « Peppa Pig » ou « Le petit royaume de Ben et Holly ». La variété des programmes est relativement limitée, mais Amazon s’est engagé à l’élargir dans les jours à venir. Le volume est quant à lui au rendez-vous, puisque la plateforme offre une saison complète pour certaines séries.

Amazon, Netflix, YouTube, Disney+, les géants du streaming soutiennent le confinement

Les géants du web participent activement aux efforts collectifs pour limiter la propagation du Covid-19. Après le passage de Canal+ en clair pour quelques semaines, c’est au tour d’Amazon d’offrir des programmes gratuits. Netflix, YouTube et Amazon ont également répondu présents à l’appel de la Commission européenne pour éviter une éventuelle saturation d’internet. Disney+ a même accepté de repousser le lancement de sa plateforme de streaming au 7 avril. Une mesure qui ne devrait d’ailleurs pas changer grand-chose puisque le confinement va se durcir et s’étendre bien au-delà de cette date.

