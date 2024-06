Prime Video Ligue 1 : prix, contenu, plateformes, tout ce qu’il y a à savoir sur l’abonnement d’Amazon

La fin du Pass Ligue 1 d’Amazon Prime a été actée le 19 juin 2024. Dans ce dossier, on vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur l’abonnement qui vous permettait de suivre la quasi-totalité des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2023/2024.

Face à une concurrence rude, composée notamment de Canal + et beIN Sports, Amazon a gagné la bataille en acquérant en 2021 les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football pour un montant de 250 millions d’euros. L’entreprise américaine, qui propose depuis 2019 l’intégralité des matchs de Roland-Garros sur sa plateforme Prime Video, a fait fort en enrichissant encore plus son “offre Sport”. On fait le point sur ce que vous réserve l’offre Ligue 1 Uber Eats de Prime Video.

La saison 2023/2024 de la Ligue 1 s’est achevée le 19 mai 2024. Amazon a officialisé la fin de son Pass Ligue 1 dans un mail le 19 juin. Ces derniers n’ont pas besoin de résilier leur offre. La firme de Jeff Bezos a par ailleurs rappelé qu’aucun diffuseur n’avait encore été choisi pour la saison 2024/2025, qui débutera le 16 août prochain. Elle a également suggéré aux abonnés de rester à l’écoute sur l’évolution de la situation dans les jours et semaines à venir. En effet, comme le rapporte le média L’Équipe, si la LFP met en place sa chaîne 100 % Ligue 1, Amazon Prime pourrait la diffuser.

À lire aussi > quelles sont les meilleures plateformes de streaming pour suivre le foot ?

Amazon détenait les droits de diffusion des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, pour une période de quatre ans, qui s’est étendu de 2021 à 2024 ; à raison de 259 millions d’euros par saison. Concernant la dernière saison (2023-2024), qui a débuté le 12 août 2023 et s’est achevée le 19 mai 2024, Prime Video diffusait chaque jour en exclusivité 7 matchs sur 9 de la Ligue 1 Uber Eats. Les deux rencontres restantes étaient quant à elles diffusées sur BeIN Sports.

La saison dernière ne fut pas la plus généreuse que les fans de ballon rond aient connu, puisqu’elle ne comporta que 306 matchs, contre 380 à la saison précédente. Elle s’est déroulée de ce fait sur 34 journées, contre 38 habituellement. Cela est dû au fait que deux équipes ont été promues en Ligue 1 et que quatre ont été reléguées en Ligue 2 ; faisant passer le tableau du championnat 2023 de 20 à 18 équipes.

À lire aussi > Amazon Prime : tarifs, vidéo, musique, partage de compte, on vous dit tout.

Par ailleurs, Prime Video a diffusé comme à l’accoutumée les 10 plus grosses rencontres de la saison, les trois multiplex de la 19ème, 37ème et 38ème journée, ainsi que le Trophée des Champions. Vous pouviez également retrouver les magazines du dimanche, avec le récapitulatif des meilleurs moments des matchs du week-end.

Quel programme concernant la Ligue 2 ?

Les membres Prime qui ont souscrit au Pass Ligue 1 ont pu également profiter de la quasi-totalité des matchs de Ligue 2, à savoir huit rencontres par jour. Les deux matchs manquants ont encore une fois été retranscrits sur beIN Sports, qui détient 20 % des droits de diffusion de la Ligue 2, au même titre que la Ligue 1.

💵 Quel est le prix du Pass Ligue 1 d’Amazon Prime ?

Le prix du Pass Ligue 1 pour la saison 2023-2024 s’élevait à 14,99 € par mois sans engagement, en supplément de l’abonnement à Amazon Prime (6,99 € par mois ou 69,90 € par an). Amazon avait augmenté le prix de son offre, qui était auparavant proposée à 12,99 € par mois.

Amazon proposait également une deuxième formule plus avantageuse, qui vous engageait pour une saison complète. Cette dernière était facturée 99 €, ce qui vous permettait d’économiser 30 % sur le prix de la saison, par rapport à un abonnement mensuel classique. Il est également bon de noter que la formule sans engagement ne vous obligeait en rien à payer les mois d’intersaison. À ce propos, Amazon stoppait les prélèvements automatiques dès la fin des championnats.

À lire aussi > Essai Amazon Prime 30 jours gratuit : comment en bénéficier ?

📅 Quel est le programme de la Ligue 1 semaine par semaine ?

Nous avons réuni toutes les informations nécessaires ci-dessous, afin de vous permettre de ne rien rater des retransmissions de la Ligue 1 :

Le match du vendredi soir (21 h) : diffusé sur Prime Video Ligue 1

: diffusé sur Prime Video Ligue 1 Le match du samedi après-midi (17 h) : diffusé sur Prime Video Ligue 1

: diffusé sur Prime Video Ligue 1 Le match du samedi soir (21 h) : diffusé sur Canal+

: diffusé sur Canal+ Le match du dimanche après-midi (13 h) : diffusé sur Prime Video Ligue 1

: diffusé sur Prime Video Ligue 1 Le match du dimanche après-midi (15 h) : diffusé sur Prime Video Ligue 1

: diffusé sur Prime Video Ligue 1 Le match du dimanche après-midi (17 h) : diffusé sur Canal+

: diffusé sur Canal+ Le match du dimanche soir (20 h 45) : diffusé sur Prime Video Ligue 1

Certains matchs ont également eu lieu en milieu de semaine durant la saison.

À lire aussi > Amazon Prime : comment se désabonner ?

📺 Quelles plateformes proposent le service Ligue 1 de Prime Video ?

À l’instar des autres plateformes de streaming, Amazon Prime Video est disponible sur la grande majorité des supports. Voici la liste des appareils compatibles avec le service Prime Video Ligue 1 :

La grande majorité des Smart TV proposent nativement l’application Prime Video. Cela est par exemple le cas des téléviseurs Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic, Sharp, Xiaomi et TCL

proposent nativement l’application Prime Video. Cela est par exemple le cas des téléviseurs Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic, Sharp, Xiaomi et TCL Les lecteurs Blu-Ray LG, Panasonic, Samsung et Sony

LG, Panasonic, Samsung et Sony Les consoles de jeu récentes comme la PS4, la PS5, la Xbox One et les Xbox Series X et Series S

récentes comme la PS4, la PS5, la Xbox One et les Xbox Series X et Series S Les smartphones et tablettes sous Android et iOS

sous Android et iOS Les décodeurs et lecteurs multimédia comme la Google ChromeCast, la Nvidia Shield, le Roku, l’Apple TV, le TiVo, le Mi TV Stick de Xiaomi, ou encore le Fire Stick d’Amazon

comme la Google ChromeCast, la Nvidia Shield, le Roku, l’Apple TV, le TiVo, le Mi TV Stick de Xiaomi, ou encore le Fire Stick d’Amazon Les box des quatre principaux opérateurs français Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free

À lire aussi > Nouveautés Prime Video : tous les films, séries et documentaires.