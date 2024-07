AMD Ryzen 9000 : les prix des CPU Zen 5 révélés par erreur, c’est une agréable surprise

DR

Ce n’était qu’un question de temps avant que les prix des processeurs Ryzen 9000 d’AMD fuitent. Voilà que le détaillant belge et néerlandais Azerty nous a fourni la réponse tant attendue sur l’étiquette des nouveaux CPU basés sur l’architecture Zen 5. Il apparaît qu’AMD s’apprête à proposer ses nouveaux composants à des prix particulièrement alléchants.

Les prix des AMD Ryzen 9900X, 9700X et 9600X révélés dans une fuite

En juin AMD présentait enfin ses nouveaux processeurs Ryzen 9000. Sans grande révolution, ils promettent tout de même des performances en hausse de 16 % en moyenne. La gamme Ryzen 9000 s’étend sur quatre modèles, du Ryzen 5 9600X à 6 cœurs au Ryzen 9 9950X à 16 cœurs. Si le nombre de cœurs reste le même que la génération précédente, la plupart des modèles voient une réduction significative du TDP (de 30 % à 40 %).

Azerty a publié les prix de trois modèles sur les quatre CPU de la gamme : le Ryzen 9 9900X, le Ryzen 7 9700X et le Ryzen 5 9600X. Manque seulement le Ryzen 9950x, le plus cher et le plus puissant de tous. Ces prix ont rapidement été supprimées, probablement après la découverte de cette bourde avant l’embargo du 31 juillet. Pas assez rapide toutefois pour les yeux acérés de certains internautes.

Voici les prix divulgués, avec la TVA de 21 % incluse :

Ryzen 9 9900X : 484,14 € (400 € HT)

: 484,14 € (400 € HT) Ryzen 7 9700X : 385,33 € (318 € HT)

: 385,33 € (318 € HT) Ryzen 5 9600X : 301,37 € (249 € HT).

Capture d’écran de Azerty

Il est difficile pour AMD de proposer des prix plus alléchants que ceux actuellement proposés sur la génération précédente. En effet, les Ryzen 7000 pour ordinateurs de bureau sont désormais vendus à des prix défiants toute concurrence. Quasiment deux ans après leur sortie, ces puces s’écoulent dans des promotions tous azimuts de commerçants qui veulent s’en débarrasser.

Toutefois, les étiquettes qui ont fuité aujourd’hui annoncent des prix plus intéressants à terme que ceux des CPU Ryzen 7000 basés sur l’architecture Zen 4. À leur sortie, ces derniers étaient plus chers avec un prix de vente conseillé supérieur : on pourrait rapidement voir les CPU plus récents proposer un meilleur rapport performance-prix.