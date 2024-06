AMD Ryzen 9000 : les processeurs Zen 5 sont officiels, sans grande révolution ?

Près de deux ans après les Ryzen 7000 et l’architecture Zen 4, AMD dévoile enfin un peu ses successeurs : les Ryzen 9000 et l’architecture Zen 5. Disponibles dès juillet, ces nouveaux processeurs promettent une amélioration des performances d’environ 16 % par rapport à la génération précédente.

Zen 5 : plus performante, mais pas révolutionnaire ?

La série Ryzen 9000 s’étend ainsi du Ryzen 5 9600X à 6 cœurs au Ryzen 9 9950X à 16 cœurs. Si le nombre de cœurs reste le même que la génération précédente, la plupart des modèles voient une réduction significative du TDP (de 30 % à 40 %) et des améliorations de performance grâce à l’architecture Zen 5 et à un nouveau nœud de processus non divulgué (probablement le 4nm de TSMC).

Autre point important : l’absence de NPU (unité de traitement neuronal) dédiée et d’amélioration visible du GPU intégré basé sur RDNA 2.

Du côté des cartes mères, les nouveaux chipsets X870 et X870E accompagnent les processeurs. La principale nouveauté réside dans la prise en charge native de l’USB 4 et des vitesses de mémoire overclockée EXPO par défaut.

Voici les spécifications des AMD Zen 5 Ryzen 9000 Granite Ridge :

Modèle Architecture Noyaux / Threads Fréquence de base / Boost des P-Cores Fréquence de base / Boost des E-Cores Cache (L2/L3) TDP / PBP / MTP Ryzen 9 9950X Zen 5 16 / 32 ? / 5,7 GHz – 80 Mo (16+64) 170W / 230W Ryzen 9 9900X Zen 5 12 / 24 ? / 5,6 GHz – 76 Mo (12+64) 120W / 162W Ryzen 7 9700X Zen 5 8 / 16 ? / 5,5 GHz – 40 Mo (8+32) 65W / 88W Ryzen 5 9600X Zen 5 6 / 12 ? / 5,4 GHz – 38 Mo (6+32) 65W / 88W

Malheureusement, le principal problème de la plateforme AM5 demeure : son coût élevé. Cartes mères, mémoire DDR5 et processeurs eux-mêmes affichent des prix supérieurs à leurs équivalents Intel et AM4.

Face à cela, AMD prévoit de maintenir la compatibilité avec le socket AM4 jusqu’en 2025 et plus. Une alternative plus abordable pour certains, mais qui implique de choisir entre une plateforme coûteuse avec un potentiel d’évolution et une plateforme moins chère en fin de vie.

Deux nouveaux modèles Ryzen 5000XT ont d’ailleurs été annoncés, le Ryzen 9 5900XT avec quatre cœurs de plus que son prédécesseur et le Ryzen 7 5800XT avec une augmentation de 100 MHz de la fréquence d’horloge.

La série Ryzen 9000 et les nouveaux modèles Ryzen 5000XT devraient être lancés en juillet 2024. Les informations de prix ne sont pas encore disponibles.