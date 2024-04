AMD : la sortie imminente des processeurs Ryzen 9000 se confirme officiellement

Crédit : AMD

Ce n’est plus un secret, les processeurs Granite Ridge d’AMD basés sur l’architecture Zen 5 arrivent bientôt. ASUS avait déjà vendu la mèche plus tôt en avril en mettant à jour le pilote du chipset de ses cartes mères. Le changelog faisait apparaître la mention “MPMF-9000”. Le doute était toutefois encore permis à l’égard de ces nouveaux CPU pour PC de bureau.

Gigabyte est venu enfoncer le clou hier avec une mise à jour du BIOS pour plusieurs de ses cartes mères de série AM5. Ce patch vient préparer l’arrivée des nouveaux processeurs, confirmant au passage qu’ils s’appelleront bien “AMD Ryzen 9000“.

Gigabyte prépare ses cartes mères à la sortie des CPU AMD Ryzen 9000

Dans un communiqué publié sur le site web de Gigabyte, le fabricant de cartes mères indique que les AM5 X670, B650 et A620 seront compatibles avec “la prochaine gamme AMD Ryzen™ 9000“, avec la version du BIOS AGESA 1.1.7.0 bêta la plus récente. De quoi confirmer à ceux qui voudraient faire évoluer leur configuration que cela ne nécessitera pas un changement de CM.

AMD avait annoncé viser un lancement à la deuxième moitié de 2024. Ces multiples mises à jour de cartes mères chez différents fabricants semblent confirmer ce calendrier. Toutefois chez AMD, rien n’est confirmé. A priori la PDG d’AMD, Lisa Su, devrait annoncer la nouvelle génération de processeurs à l’évènement Computex 2024 qui se tiendra le 3 juin, lors de la conférence d’ouverture.

L’équipe rouge n’est pas pressée. Chez Intel, toujours ultra-dominant sur le marché, les processeurs Arrow Lake se font attendre. Toutefois certaines rumeurs indiquent qu’une sortie plus tôt qu’attendue est possible, dans les six premiers mois de 2024 : la sortie serait ainsi imminente.

Alors que la rumeur prête des performances décevantes aux RX 8000, la prochaine génération de cartes graphiques AMD, les processeurs devraient de leur côté apporter de belles améliorations. Selon le leaker Kepler_L2 qui aurait eu vent de benchmarks SPEC, ces nouvelles puces promettent des performances en hausse d’au moins 40 % par rapport à la génération Zen 4. Il faudra bien sûr prendre ces affirmations avec des pincettes.