Among Us : mode cache-cache, cinquième carte, succès à débloquer, le studio révèle ses plans

Le studio derrière Among Us, Innersloth, vient de révéler sa roadmap pour le jeu multijoueur. Il est en train de préparer un mode cache-cache, une cinquième carte, des succès à débloquer, des rôles à jouer et encore plein d’autres nouveautés.

À l’occasion du Summer Game Fest 2021 qui a démarré hier, le studio Innersloth a teasé les prochaines nouveautés d’Among Us. Au programme : un mode cache-cache inédit, une cinquième carte, des succès à débloquer, différents rôles à jouer, des skins pour la visière et encore d’autres nouveautés. D’ailleurs, le nugget de poulet Among Us qui était à vendre pour plus de 35 000 dollars la semaine dernière s’est finalement vendu à presque 100 000 dollars.

Among Us – Crédit : Innersloth

La prochaine mise à jour du fameux jeu multijoueur vous permettra de jouer à 15 avec un nouveau style artistique. Innersloth en avait déjà parlé il y a deux mois, mais il vient de confirmer que ces nouveautés débarqueront en premier dans Among Us. D’ailleurs, Innersloth a dévoilé sa roadmap, mais il n’a donné aucune date de sortie, même pour la mise à jour que les joueurs attendent avec impatience.

Plein de nouveautés à annoncer pour Among Us, mais aucune date de sortie

Le studio a teasé quelques nouveautés dans la vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous. Vous pouvez également retrouver la roadmap détaillée sur le blog du développeur. Outre la possibilité de jouer jusqu’à 15 et les améliorations graphiques, la mise à jour qui arrivera « plus tôt que vous ne le pensez » apportera aussi de nouvelles couleurs et la prise en charge des manettes pour ceux qui jouent sur mobile. Nous ne savons cependant pas encore si toutes les manettes seront compatibles.

🗺️ The Among Us Roadmap 🗺️



what's next for us?? here are just a few of our future plans:

🔹 15 players & new colors – Tan, Maroon, Gray, Rose, Banana, Coral

🔹 map 5

🔹 achievements

🔹 new roles & ways to play

🔹 visor cosmetics

🔹 more?!



link to all info in the thread ❤️ pic.twitter.com/frBjd15GIS — Among Us 🗺️ ROADMAP REVEAL!!! (@AmongUsGame) June 10, 2021

Ensuite, Innersloth a détaillé toutes les nouveautés sur lesquelles il travaille sans préciser l’ordre chronologique de leur arrivée. Il y aura donc un mode cache-cache qui permettra de diversifier les parties sur Among Us ainsi qu’une cinquième carte qui est encore secrète. De plus, les joueurs pourront débloquer des succès et avoir différents rôles avec plusieurs manières de jouer dans chaque partie. Nous n’avons pas plus de détails à ce sujet pour le moment.

Enfin, l’une des nouveautés les plus intéressantes est qu’il sera bientôt possible de partager le compte Among Us entre plusieurs plateformes. Vous pourrez donc par exemple jouer sur PC et sur mobile sans perdre vos données et vos skins entre les deux plateformes. D’ailleurs, il y aura bientôt de nouveaux skins pour la visière du personnage. Le studio a également tenu à reconfirmer qu’Among Us arrivera cette année sur PS5 et PS4 avec du contenu exclusif, mais il n’a encore aucune date de sortie à partager.

Source : The Verge