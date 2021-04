Among Us : vous pourrez bientôt jouer à 15 avec un nouveau style artistique

La nouvelle carte d’Among Us est disponible et le développeur Innersloth a partagé ses prochains objectifs, dont la possibilité de jouer jusqu’à 15, l’arrivée d’un nouveau style artistique et des mises à jour plus fréquentes et transparentes.

Among Us est l’un des jeux multijoueurs les plus populaires du moment qui a même fait partie des meilleures ventes de Steam en 2020. La nouvelle carte tant attendue par les joueurs vient enfin d’arriver. Elle s’appelle Airship et c’est la quatrième du jeu. Dans Airship, les joueurs doivent effectuer de nouvelles tâches dans les 17 pièces et ils peuvent notamment choisir leur zone d’apparition, entre autres. Des objets cosmétiques et plus précisément de nouveaux chapeaux gratuits sont aussi au rendez-vous.

Airship, la nouvelle carte d’Among Us est disponible – Crédit : Innersloth

Le développeur Innersloth a partagé toutes les nouveautés de la carte Airship, mais aussi le nouveau code de conduite que les joueurs doivent respecter et leurs objectifs pour l’avenir proche du jeu d’ambiance. Pour rappel, Among Us se joue à plusieurs joueurs, dont un ou plusieurs d’entre eux sont des imposteurs qu’il faut démasquer avant qu’ils ne gagnent la partie en tuant tous les membres d’équipage ou en sabotant le vaisseau. D’ailleurs, un fan du jeu avait créé un bot informatique capable de mentir aux joueurs, de signaler les imposteurs et d’effectuer des tâches.

Among Us sera bientôt jouable à 15 pour encore plus de fun, de meurtres et de mensonges

Innersloth a révélé que les joueurs pourront bientôt créer un lobby avec une capacité de 15 joueurs au maximum. Étant donné que la carte Airship est la plus grande jusqu’à présent, il s’agit d’une excellente nouvelle qui permettra de faire des parties encore plus déjantées. De plus, Innersloth a annoncé l’arrivée d’un nouveau style artistique « avec des lignes plus épurées un processus d’animation plus agréable ».

Les prochaines mises à jour d’Among Us vont donc grandement améliorer le jeu qui est déjà très apprécié par la communauté. À ce sujet, Innersloth a confirmé que les mises à jour seront désormais plus fréquentes, mais aussi plus transparentes. Il a effectivement déclaré que : « l’un de nos plus grands objectifs est de simplement vous montrer le processus de développement, ce qui se passe dans les coulisses et de vous permettre de grandir avec nous ».

Enfin, le développeur partagera bientôt une roadmap plus détaillée de l’avenir du jeu afin que les joueurs se rendent compte de ce qui est prévu. D’ailleurs, un passionné a récemment créé et partagé ce magnifique diorama d’Among Us fabriqué avec des objets recyclés.

