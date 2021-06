Among Us : un nugget de poulet en forme de membre d’équipage est à vendre pour plus de 35 000 dollars

Un nugget de poulet acheté à McDonald’s qui ressemble à un membre d’équipage d’Among Us est à vendre sur eBay. Il y a déjà plus de 120 enchères et son prix a dépassé les 35 000 dollars.

Ce n’est pas un produit dérivé d’Among Us officiel, mais son prix a déjà atteint celui d’un objet de collection. Pour les fans d’Among Us qui arrive cette année sur PS4 et PS5 avec du contenu exclusif, ce nugget de poulet acheté à McDonald’s ressemble très fortement à un membre d’équipage, aussi appelé crewmate.

Un membre d’équipage Among Us et le célébre nugget de poulet – Crédit : InnerSloth

L’un des jeux multijoueurs les plus populaires du moment a régulièrement droit à divers fan arts tels que le magnifique diorama créé avec des objets recyclés, mais c’est bien la première fois qu’on entend parler d’un nugget de poulet Among Us.

Le nugget Among Us vient du menu spécial BTS de McDonald’s

Ce nugget unique en son genre est en vente sur eBay. La dernière enchère en date a dépassé les 35 000 dollars, ce qui est totalement incroyable. Au départ, le vendeur ne l’avait pas mis aux enchères. Il l’avait listé à un prix fixe supérieur à 1 000 dollars. Il a finalement dû se rendre compte que ce nugget pouvait atteindre des enchères astronomiques et il a eu raison.

En plus de ressembler par hasard à l’un des jeux les plus vendus de 2020 sur Steam, ce nugget n’est pas n’importe quel nugget. Il a effectivement été acheté avec le nouveau menu spécial BTS de McDonald’s. Ce menu a été lancé en collaboration avec le groupe de K-Pop BTS. Il est disponible dans de nombreux pays, mais pas en France. Les fans de BTS en France ont d’ailleurs lancé une pétition pour voir ce menu débarquer dans les McDonald’s locaux. Le menu BTS de McDonald’s comprend une boîte de 10 nuggets, une frite moyenne et un Coca moyen. Il est accompagné de sauces « cajun » et « sweet chili ».

Le nugget d’Among Us est devenu tellement populaire que le compte Twitter officiel du jeu en a même parlé. Il a partagé une photo avec un membre d’équipage d’Among Us sur la gauche et le fameux nugget sur la droite. La ressemblance est effectivement frappante. Enfin, il faut rappeler que les enchères sur eBay ne garantissent pas le prix auquel le nugget sera vendu. Il ne sera donc peut-être pas vendu à plus de 35 000 dollars à la fermeture des enchères d’ici quelques jours.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE — Among Us (@AmongUsGame) June 1, 2021

Source : ComicBook