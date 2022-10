Android 13 : cette nouvelle fonction fait déjà des merveilles !

Pixel 7 Pro © Google

Android 13 a été introduit sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro que nous avons testé ici. Et pour cause, les smartphones de Google sont toujours les premiers à bénéficier des dernières mises à jour. Au lancement, toutes les fonctionnalités promises par le nouvel OS n’étaient toutefois pas encore au rendez-vous. Fraîchement déployée, Android 13 QPR1 Beta 3 vient notamment d’activer l’option Clear Calling sur les deux smartphones éligibles.

Cette fonction de réduction du bruit peut se mettre en route pendant les appels. Comme son nom l’indique, elle permet de réduire sensiblement le bruit ambiant pendant vos communications. Pratique si vous conversez avec un correspondant se trouvant dans une manifestation ou dans un restaurant bruyant.

À noter qu’il existe déjà une fonction similaire sur les iPhone. Un isolement de la voix qui fonctionne avec WhatsApp, Instagram, Snapchat et FaceTime mais pas avec les appels classiques.

Android 13 introduit le Clear Calling

Pour en profiter, il suffit d’ouvrir les Paramètres et de vous rendre dans la rubrique Sons et vibrations. Descendez alors tout en bas jusqu’à trouver l’option Clear Calling que vous pourrez activer. « La qualité des appels dépend de l’environnement, des conditions du réseau de l’opérateur et de nombreux autres facteurs. Les résultats réels peuvent varier », indique Google. Et de préciser que le Clear Calling n’est « pas disponible sur les appels VoIP ».

Il est possible d’activer et de désactiver la réduction de bruit en cours d’appel. 9to5Google, qui a pu tester la fonction, indique que le bruit de fond de l’autoroute n’a pas été complètement supprimé lors de son test. « Mais il a été réduit à un sifflement très silencieux et ignorable. C’était beaucoup plus facile d’entendre notre correspondant », souligne notre confrère.

Comme chaque nouvelle itération, Android 13 apporte son lot de nouvelles fonctionnalités que nous vous détaillons ici.