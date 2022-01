Android 13 : 5 nouveautés phares attendues sur « Tiramisu »

Android 13 devrait débarquer en 2022 – Crédit : Unsplash (montage Tom’s Guide)

Android 13 est déjà dans les cartons de Google alors qu’Android 12 commence à peine à pointer le bout de son nez. Connu sous le nom de code de « Tiramisu », ce nouvel OS ne devrait pas mettre en oeuvre une refonte graphique majeure, Android 12 ayant déjà déployé le design Material You et ses thèmes qui s’adaptent au fond d’écran adopté par l’utilisateur. Cela étant dit, de nouvelles fonctionnalités sont évidemment au programme du futur OS dont la version finale devrait débarquer fin 2022. Et celles-ci ont déjà commencé à fuiter.

Le système d’exploitation étant encore en jachère, il n’est pas dit que toutes les nouveautés présentées ci-dessous soient finalement intégrées. Ces précisions faites, découvrez sans plus tarder les fonctionnalités phares attendues sur Android 13.

Android 13 : le Bluetooth Low Energy (LE)

XDA Developers affirme qu’Android 13 devrait être compatible avec le Bluetooth LE Audio. Pour rappel, la norme est pourtant déjà intégrée dans Android 12. Sauf que l’OS n’est pas capable d’assurer sa prise en charge intégrale. Une carence qui serait donc résolue dans Tiramisu comme le laisse supposer un commit mis au jour dans l’Android Open Source. Moins énergivore, le Bluetooth LE Audio offre une connexion audio plus stable, offrant un rendu sonore de meilleure facture. Une valeur ajoutée conséquente pour les utilisateurs d’écouteurs sans fil. Par ailleurs, le Bluetooth LE Audio peut distiller du son sur plusieurs appareils en même temps, étant capable de gérer plusieurs flux.

Android 13 : une fonctionnalité « tap to transfer »

Android Police anticipe l’arrivée d’une fonctionnalité “tap to transfer”. Concrètement, celle-ci donnera la possibilité à l’utilisateur de transférer en un clin d’œil un contenu multimédia vers une enceinte mais aussi une tablette ou un autre smartphone Android. Il n’aura qu’à être proche de l’appareil visé et une notification surgira sur son téléphone afin de valider la manœuvre. Il est probable que le « tap to transfer » fonctionnera grâce à la magie de la technologie Ultra Wideband. Détail intéressant, une fonctionnalité similaire existe déjà sur les iPhone et les HomePod.

Android 13 : à chaque application sa langue

D’après XDA-Developers, il sera possible de sélectionner une langue pour chaque application dans Android 13. Les apps ne seront ainsi plus traduites par défaut en fonction de la langue choisie pour le système. Une fonctionnalité qui sera notamment appréciée par les polyglottes mais aussi par les utilisateurs souhaitant se perfectionner dans une langue étrangère. Elle sera également utile pour se prémunir des mauvaises traductions réalisées sur certaines apps.

Android 13 : une meilleure gestion des notifications

Qui n’a jamais reçu de notifications invasives sur son smartphone après avoir téléchargé une nouvelle application ? Pour éviter ce désagrément, Android 13 pourrait permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle, révèle XDA-Developers. Dans la pratique, les applications devront obtenir votre aval avant de vous envoyer des notifications. À vous d’accorder des autorisations comme lorsque vous permettez aux apps d’accéder à votre microphone, votre appareil photo ou encore à votre localisation.

Android 13 : une lecture facilitée des QR Codes

D’après des captures d’écran obtenues par Android Police, Google planche sur une nouvelle solution pour scanner plus facilement les QR Codes. Cela pourrait se faire directement depuis l’écran de verrouillage ou via le volet de notifications. Les utilisateurs n’auront ainsi plus à passer par l’appareil photo ou une application spécifique pour ouvrir un QR Code.