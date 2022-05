Android 13 : Google veut mieux protéger votre smartphone et vos données avec Protected by Android

À l’instar d’Apple, Google cherche depuis plusieurs années à améliorer la sécurité et la confidentialité de son système d’exploitation mobile. Une nouvelle marque, appelée « Protected by Android » vient d’être dévoilée par la firme de Mountain View. De quoi s’agit-il ?

Google dévoile ses nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité et à la confidentialité sur Android © Google

Google vient de publier une vidéo de 50 secondes au sujet de « Protected by Android », une nouvelle marque déposée par la firme de Mountain View. Elle démontre comment le système d’exploitation Android pourra mieux vous protéger en ligne. En détectant et en éliminant les mauvaises applications déjà, mais également en vous aidant à contrôler vos informations personnelles.

Google publie une courte vidéo sur Protected by Android

La vidéo présente essentiellement trois nouvelles fonctionnalités. La première se nomme « Verified by Play Protect », une fonction censée protéger les utilisateurs d’Android contre les logiciels malveillants et les applications nuisibles. Dans les grandes lignes, elle devrait garantir qu’une application que vous vous apprêtez à télécharger depuis le Play Store est saine.

Deuxièmement, la vidéo se concentre sur les mises à jour de sécurité mensuelles, soulignant qu’Android maintient votre smartphone à jour et que, par conséquent, il vous protège avec une « sécurité non-stop ». La dernière fonctionnalité s’axe sur les autorisations d’accès à l’emplacement, avec la future possibilité d’accorder à une application l’accès à votre emplacement uniquement lorsqu’une application est ouverte.

Rappelons que lors de la conférence Google I/O de cette année, Google s’est énormément concentrée sur la nouvelle page de paramètres unifiée à venir sur Android 13, nommée « Sécurité et confidentialité ». Ce menu comportera une interface simple qui vous donnera des conseils clairs et concis sur la sécurité de vos données et de votre appareil, codés par couleur.

Android 13 supprimera en outre automatiquement l’historique de votre presse-papiers afin que les applications ne puissent pas espionner ce que vous avez précédemment copié. Les connexions Bluetooth et Ultra-Wideband (UWB) recevront des correctifs via les mises à jour du système Google Play, afin d’améliorer leur sécurité. Enfin, le sélecteur de photos vous permettra de partager des photos et des vidéos sélectionnées avec une application donnée au lieu de lui donner accès à l’ensemble de votre bibliothèque multimédia.