Android Auto : les icônes ont enfin changé de design, mais cela ne plaît pas à tout le monde

Le nouveau design d’Android Auto devient globalement disponible © BMW

Récemment, les conducteurs utilisant Android Auto ont remarqué un changement dans l’apparence de leur interface : les icônes, traditionnellement circulaires, ont pris de nouvelles formes. Ce changement intrigue et invite à se demander pourquoi Google a décidé de modifier cet aspect visuel familier.

Android Auto : pourquoi vos icônes ont changé, et ce que cela signifie pour vous

L’année dernière, Google a introduit une mise à jour majeure d’Android Auto visant à harmoniser les icônes avec celles des smartphones des usagers. Cette initiative a débuté avec les téléphones Samsung dans la version Android Auto 11.0 et s’est étendue progressivement à d’autres marques. Depuis juillet 2024, presque tous les appareils compatibles bénéficient de cette nouvelle présentation.

La forme des icônes dans Android Auto dépend désormais du modèle de smartphone utilisé. Par exemple, les appareils Google Pixel maintiennent des icônes circulaires, tandis que les Samsung Galaxy optent pour des icônes en forme de « squircle » (carré aux bords arrondis). Les téléphones Motorola affichent des icônes carrées avec des coins arrondis, et les marques comme Honor et Xiaomi préfèrent des icônes carrées aux bords nets.

Bien que certains smartphones permettent de modifier la forme des icônes au niveau du système, ces modifications ne se reflètent pas toujours dans Android Auto. Par exemple, bien que les téléphones Motorola autorisent la personnalisation de la forme des icônes, cette fonctionnalité n’est pas systématiquement appliquée à Android Auto. C’est dommage.

© Google

Malgré tout, cette harmonisation des icônes vise à offrir une expérience « plus fluide et cohérente » entre le smartphone et le tableau de bord du véhicule, dit Google. Un design uniforme qui aide à une reconnaissance visuelle rapide des applications, ce qui peut améliorer la sécurité en réduisant le temps que le conducteur passe à chercher une application spécifique.

Mais cette mise à jour n’est pas sans ses détracteurs, car certains préfèreraient avoir la possibilité de personnaliser indépendamment l’apparence de leur interface Android Auto. Actuellement, Google ne propose pas cette option, mais l’espoir demeure qu’une telle fonctionnalité soit introduite à l’avenir.

Avec plus de 200 millions de voitures équipées d’Android Auto, une décennie après son lancement, l’interface continue d’évoluer pour répondre aux besoins des conducteurs modernes. La dernière version en date est la 12.4 qui semble corriger un bug qui faisait disparaître les notifications de messages sur l’interface embarquée.