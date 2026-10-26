Android Auto 18.0 est disponible pour tous, et la version 18.1 est même déjà téléchargeable

Google déploie Android Auto 18.0, et la 18.1 pointe déjà le bout de son nez. Rien de neuf à l’écran, aucun changelog. Pourtant, ces deux versions cachent les premières pièces de “Cielo”, la refonte qui doit apporter widgets et vidéos YouTube dans votre voiture.

Android Auto est déjà disponible en 18.0, ainsi qu’en 18.1 (beta) © Shutterstock

Google a lancé le 17 octobre le déploiement d’Android Auto 18.0 (build 18.0.6642) auprès de tous les utilisateurs. Le 26 octobre, la bêta d’Android Auto 18.1 (build 18.1.1643) a suivi, repérée par autoevolution. Aucune note officielle, et une interface strictement identique : tout se joue dans le code.

Ce que cache Android Auto 18.0

Le démontage de l’APK mené par AndroidSage révèle une ressource baptisée “cielo_launcher”, premier élément du futur lanceur d’applications, et la police variable Google Sans Flex, pensée pour rester lisible sur tous les formats d’écran. S’y ajoutent des icônes pour le profil professionnel Android, des réglages rapides propres à Samsung et de nouveaux écrans de configuration pour Gemini.

Comment installer les versions 18.0 et 18.1

Le Play Store distribue la 18.0 par vagues, avec un délai de quelques jours à plusieurs semaines. Pour ne pas attendre, téléchargez l’APK d’Android Auto 18.0.6642, ouvrez le fichier et autorisez l’installation hors Play Store.

La bêta 18.1, réservée en théorie à un programme de test souvent complet en France, s’installe de la même façon via son APK. Elle n’apporte aucun changement visible et peut contenir des bugs, à garder en tête avant de prendre la route.

Cielo, la refonte attendue en 2027

Présentée par Google en mai, cette refonte apporte le design Material 3 Expressive, des widgets (météo, agenda, contacts favoris) et une interface qui épouse enfin les écrans ronds ou panoramiques. YouTube affichera du Full HD à 60 images par seconde voiture à l’arrêt, puis basculera en audio seul en roulant, avec un abonnement Premium selon autoevolution. Renault, Skoda et Volvo figurent parmi les premiers constructeurs annoncés.

La future interface d’Android Auto s’adapte aux écrans ronds comme aux dalles panoramiques, widgets compris. © Google

Google visait la fin d’année, comme nous l’évoquions lors de la sortie d’Android Auto 17.9. Autoevolution table désormais sur le premier trimestre 2027.

En attendant, beaucoup de conducteurs espèrent surtout des correctifs pour Gemini, seul assistant d’Android Auto depuis septembre et critiqué pour ses appels ratés. Pour bien maîtriser le système, consultez notre guide complet d’Android Auto.