Android Auto 17.9 : la nouvelle version est déjà téléchargeable, voici comment

Google a lâché le 30 septembre une bêta d’Android Auto 17.9 sans dévoiler la moindre nouveauté. Derrière ce silence se prépare la refonte annoncée en mai : vidéos YouTube à l’arrêt, widgets sur l’écran central et Gemini en assistant unique.

Android Auto 17.9 ouvre la voie à la grande mise à jour annoncée par Google en mai. © Google

Le site spécialisé autoevolution a déniché la build 17.9.1640 d’Android Auto, distribuée automatiquement aux testeurs inscrits au programme bêta. Les plus curieux peuvent aussi récupérer le fichier d’installation signé par Google sur APKMirror et l’installer par-dessus leur version actuelle, en quelques secondes. Seule ombre au tableau : aucune note de version ne l’accompagne.

Android Auto 17.9 bêta : faut-il l’installer ?

Une bêta reste un terrain d’essai, avec son cortège de bugs potentiels. Pour les trajets du quotidien, la version stable 17.8, publiée le 29 septembre, garde l’avantage de la sérénité.

Prudence aussi sur les nouveautés qu’on prête à cette mouture. Le compteur de vitesse et la limitation visibles sans itinéraire programmé, tout comme les alertes de feux rouges et de panneaux stop, dépendent de Google Maps et s’activent à distance, indépendamment de la version installée.

YouTube, widgets, Gemini : ce qui attend votre voiture d’ici fin 2026

Le chantier dévoilé lors de la Google I/O, à la mi-mai, change la donne. Les widgets du smartphone (météo, agenda, contacts) investiront l’écran du tableau de bord, quelle que soit sa forme. YouTube affichera jusqu’à 60 images par seconde en HD, voiture à l’arrêt uniquement. Dès que le véhicule repart, l’image s’éclipse et seul le son subsiste, privilège réservé aux abonnés Premium. Renault et Skoda figurent parmi les premiers constructeurs annoncés, aux côtés de BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes et Volvo.

Côté voix, le divorce est consommé : Google Assistant a définitivement cédé sa place à Gemini, sans retour en arrière possible.