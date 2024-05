Android Auto : nouvelles applications, Google Cast et outils, le système fait le plein de nouveautés

Android Auto © Google

Avis aux conducteurs (et passagers) qui aiment se divertir en voiture : Google vient d’annoncer une mise à jour d’Android Auto qui va sérieusement secouer vos trajets. Présentée lors de la conférence Google I/O 2024, cette mise à jour apporte son lot de nouveautés pour rendre vos déplacements plus agréables.

Android Auto et Android Automotive font le plein de nouveautés

Vous en avez marre d’écouter la même playlist en boucle ? Certains modèles de voitures équipés de Google intégré (comme Polestar, Volvo et Renault), pourront désormais profiter de nouvelles applications de divertissement. Max et Peacock rejoignent la fête, offrant de fait un plus grand choix de films et de séries pour passer le temps.

Et pour ceux qui préfèrent les jeux vidéo, l’arrivée d’Angry Birds sur Android Auto devrait vous ravir. Ce classique intemporel, bizarrement supprimé du Play Store, mais bien plus connu que les autres jeux disponibles sur la plateforme (comme Pin the UFO ou Zoo Boom), promet des heures de fun. Mais uniquement à l’arrêt complet, bien évidemment.

Si vous possédez une voiture équipée d’Android Automotive OS, préparez-vous à une autre nouveauté intéressante : Google Cast, qui permettra de diffuser du contenu directement depuis votre téléphone ou votre tablette sur l’écran de votre voiture. Les modèles Rivian seront les premiers à en bénéficier, et d’autres constructeurs devraient suivre prochainement.

Google ne s’arrête pas là, et propose également aux développeurs de nouveaux outils pour créer des applications et des expériences spécifiquement dédiées à Android Auto. Un programme de conversion d’applications mobiles existantes est même prévu, une excellente chose.