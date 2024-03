Max : catalogue, date de sortie, prix abonnement, on vous dit tout sur le service de streaming

Un nouveau service de streaming arrive bientôt en France : Max. Ce fruit de la fusion entre la Warner et Discovery était auparavant plus connu sous le nom de HBO Max. Pour l’instant seulement disponible aux États-Unis, il devrait arriver à l’été 2024 dans l’Hexagone. Voici à quoi s’attendre.

DR

Et une plateforme de plus ! Le service de streaming Max, fruit de la fusion de HBO Max avec Discovery +, arrive bientôt en France. Présent au festival Séries Mania TV jeudi 21 mars, Jean-Briac Perrette, responsable du streaming chez Warner Bros., annonçait que le service de streaming commencerait à être lancé d’abord dans la plupart des pays européens à partir du 21 mai. Selon des informations officielles précédentes, il s’agirait là de 22 pays européens.

Ce déploiement serait alors suivi par la France et la Belgique. Selon le cadre de la Warner, le lancement se ferait avant les Jeux Olympiques de Paris cet été. Nous serions donc les derniers du continent européen à en profiter. L’annonce confirme en tous cas les informations d’un article de Variety sorti en novembre. Selon les sources exclusives du magazine, le lancement en France se ferait plus précisément à l’été 2024.

Quel catalogue pourrait proposer le service de streaming Max ?

La Warner vise maintenant le monde avec son service streaming. Forte de ses séries saluées par la critique comme The Last of Us ou House of the Dragon, elle sait qu’elle peut compter sur les fans pour s’abonner. La plateforme offre ainsi des œuvres incontournables, de même que du sport ou des chaînes de télévisions. Si l’on s’en fie au contenu du Pass Warner sur Amazon Prime Video, voici ce que pourrait proposer Max en France :

Toutes les séries HBO et une partie du contenu de Discovery+ : Black Lady Sketch Show Animals Angels in America Barry Boardwalk Empire Band of Brothers Big Love Bored to Death Big Little Lies Carnivale Chernobyl Camping Crashing Enlightened Entourage Euphoria Girls Getting On Game of Thrones Gentleman Jack House of the Draon Hung Hight Maintenance His Dark Materials Here and Now Hello Ladies Insecure Los Espookys L’enfer du Pacifique Larry et son nombril Luck Looking Les Soprano Mrs. Fletcher Milred Piece Room 104 Rome Succession Sharp Objects Sally4Ever Show me A Hero Six Feet Under The Wire Sex & The City Silicon Valley Spawn The Righteous Gemstones The Deuce True Detective The Last of Us The Night Of The Jinx The Newsroom Togetherness The Knick Tell Me You Love Me True Blood The Brink The Wire Treme Vinyl Veep Vice Principals Westworld Watchmen



12 chaînes de télévision : Eurosport 1 et 2 TCM Cinema Cartoon Network Cartoonito Boomerang Warner Bros TV Discovery Channel Investigation Discovery CNN Toonami Adult Swim Discovery Science



Par ailleurs, du contenu exclusif sera disponible sur la plateforme pour chaque pays. Jean-Briac Perrette annonçait ainsi l’arrivée de trois séries inédites en langue française sur Max. La liste ci-dessus n’est donc pas exhaustive.

Quels pourraient être les prix de Max en France ?

Les prix des différents abonnements aux États-Unis sont les suivants, avec leurs fonctionnalités correspondantes :

Abonnement Prix par mois Fonctionnalités Nombre d’écrans Téléchargements hors-ligne HD 4K HDR Dolby Atmos Avec publicité $9.99 2 Non Oui Non Non Non Sans publicité $15.99 2 30 Oui Non Non Non Premium (Ultimate) $19.99 4 100 Oui Oui Oui Oui

Ces prix sont bien sûr susceptibles de changer d’ici le lancement de la plateforme en France. Comme d’habitude, il faut s’attendre à ce que les prix en dollars soient directement convertis en euros.

L’arrivée de Max signe l’arrêt de mort du Pass Warner sur Amazon Prime Video

Les pérégrinations en France du catalogue de Max sont complexes. Jusqu’en janvier 2023, les contenus de la Warner était distribués par Orange Cinéma Séries (OCS). Ce bouquet était inclus dans Prime Video : la plupart regardait des séries comme House of the Dragon grâce à leur abonnement à Amazon Prime. Cependant, l’accord étant arrivé à expiration à cette date, ces séries n’étaient plus accessibles légalement en France.

C’est pourquoi la Warner a temporairement proposé la série The Last of Us à Amazon, dans un accord unique. Depuis, le géant du cinéma et celui du e-commerce se sont mis d’accord pour se passer de manière permanente d’OCS. Ainsi, les séries de HBO sont de nouveau disponibles sur Amazon Prime depuis avril, cette fois-ci via le Pass Warner qui coûte un supplément de 9,99€/mois.

Avec l’annonce de l’arrivée de Max en France, on peut s’attendre à ce que le Pass Warner soit voué à être supprimé. L’accord qui a commencé en mars est censé durer jusqu’à fin 2024. Les deux services pourraient donc exister en parallèle pendant un temps, avant la disparition du Pass Warner d’Amazon Prime Video.

À lire aussi : notre comparatif des meilleures plateformes de streaming pour les films et séries.