Android 15 va fluidifier le gaming, un mod pour Windows met fin au traçage : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait que Google Messages intègre Gemini, qu’une arnaque au crédit immobilier fait des ravages, et que les PDG de Xbox et de Valve se sont rencontrés ce qui laisse à présager un partenariat. Ce samedi au programme, c’est Android 15, AtlasOS et Xiaomi SU7. Bonne lecture et à demain pour le récap de la semaine !

L’autonomie de la Xiaomi SU7 dépend de la configuration des roues

Crédit : Xiaomi

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, aurait parcouru 1276 km en 15 heures à bord de la Xiaomi SU7. De quoi nous donner un aperçu d’ensemble de l’autonomie du véhicule en conditions réelles. Mais dans le détail, ce nouveau modèle nous montre surtout à quel point l’autonomie des voitures électriques comme la Xiaomi SU7 dépend aussi des roues et de leurs pneus. la Xiaomi SU7 est proposée en plusieurs configurations. Celles-ci influent considérablement sur l’autonomie du véhicule : de 810 kilomètres en cycles CLTC, elle peut baisser à 750 avec des jantes et des pneus différents !

AtlasOS fournit les performances promises par Windows 11

Crédit : AtlasOS

Des développeurs se sont mis en quête d’améliorer Windows, en quête des performances vendues par Microsoft avant la sortie de 11 : temps de latence réduits, moins de freezes et surtout un explorateur plus réactif par rapport à Windows 10. C’est précisément l’objectif des développeurs AtlasOS, une version modifiée de Windows. AtlasOS vise donc avant tout les joueurs, en particulier les professionnels qui participent à des tournois et ont besoin du framerate le plus fluide possible. Surtout, il désactive la plupart des services de télémétriques du système d’exploitation. Concrètement, cela empêche Windows de vous traquer et d’envoyer vos données chez Microsoft.

Le framerate débloqué sur Android 15 pour certains jeux

© Unsplash

De nombreux possesseurs de smartphones attendent impatiemment la sortie d’Android 15. La Developer Preview 2 permet d’en apprendre un peu plus sur ce que réserver la prochaine version de l’OS. Les développeurs pourront autoriser les joueurs à désactiver la limitation de la fréquence d’images maximale de leurs jeux sur Android 15. Une perspective qui enchante logiquement les amateurs de gaming, notamment ceux qui ne disposent pas d’un écran 144hz. Malheureusement, cette fonctionnalité ne serait réservée qu’à une petite sélection de titres. Découvrez pourquoi dans l’article en lien !