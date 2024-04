Android Auto : Google Maps n’est plus obligatoire, un soulagement pour les utilisateurs

Android Auto © Google

Google Maps n’est plus obligatoire sur Android Auto, un correctif a été déployé.

Vous pouvez utiliser l’application de navigation de votre choix, comme Waze ou Sygic.

Les commandes vocales de Google Assistant fonctionnent avec toutes les applications.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android Auto qui préfèrent d’autres applications de navigation que Google Maps. Une mise à jour récente, qui semblait vouloir imposer Google Maps par défaut pour la navigation vocale, a été corrigée par Google.

Un correctif bienvenu pour Android Auto

Jusqu’à présent, si vous utilisiez Waze sur Android Auto et demandiez à Google Assistant de lancer la navigation vers une nouvelle adresse, l’assistant basculait automatiquement sur Google Maps. Étonnant, n’est-ce pas ? Cette nouveauté a semé la confusion chez de nombreux utilisateurs qui y ont vu une volonté de Google de favoriser sa propre application de navigation. Heureusement, Google a rapidement compris l’erreur et a déployé un correctif.

La dernière version de l’application Google (version 15.13.46.28) disponible sur le Play Store, rétablit le fonctionnement habituel. Désormais, vous pouvez utiliser l’application de navigation de votre choix, que ce soit Waze, Sygic, TomTom ou HERE, et Google Assistant fonctionnera parfaitement avec.

Ce correctif est bienvenu, car le paysage de la navigation automobile est de plus en plus concurrentiel. Des applications comme Waze proposent des fonctionnalités uniques très appréciées par les conducteurs, et restreindre le choix aurait été un frein à l’expérience utilisateur d’Android Auto.

À lire : Android Auto 11.7 est déjà disponible avec un changement surprenant

L’Assistant Google a encore du chemin à faire

Les commandes vocales sont devenues essentielles pour une conduite sûre et agréable. Elles permettent de contrôler diverses applications sans quitter la route des yeux : navigation, musique, appels téléphoniques et messages. En gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route, on limite les distractions et on améliore la sécurité routière.

Mais l’intégration de Google Assistant sur Android Auto nécessite encore des améliorations. Il arrive parfois que les commandes vocales ne soient pas comprises, obligeant les conducteurs à recourir à l’écran tactile. C’est très souvent le cas suite à des bugs.

Heureusement, Google publie fréquemment des mises à jour pour l’application Google, ce qui permet une correction plus rapide des bugs que pour Android Auto. Espérons que l’entreprise continue d’améliorer la reconnaissance vocale et la stabilité de son assistant pour une expérience de conduite encore plus fluide.