Téléchargement illégal : voici le top 10 des films les plus piratés en avril, Dune 2 en tête

Le piratage de films est un plein expansion à cause des prix en hausse des différentes plateformes de streaming légales. Cette semaine, Dune, deuxième partie a détrôné Road House pour se hisser à la première place des films les plus piratés. Découvrez le classement complet des films les plus téléchargés illégalement.

Téléchargement illégal

Le piratage a encore de très beaux jours devant lui, et le classement des films les plus téléchargés illégalement cette semaine le prouve. Dune 2, la suite tant attendue du chef-d’œuvre de science-fiction de Denis Villeneuve, a détrôné Road House pour se hisser à la première place.

Le piratage de films reste un problème répandu, malgré la multiplication des plateformes de streaming légales. Selon TorrentFreak, les films les plus populaires auprès des pirates sont souvent les blockbusters hollywoodiens, les films d’action et les films d’horreur.

Quels sont les films les plus piratés du moment ?

Le classement des films piratés de cette semaine offre un aperçu des goûts du public en matière de cinéma. La diversité des genres et des styles représentés montre que le piratage ne se limite pas à un seul type de film.

Voici donc le top 10 des films les plus piratés en avril 2024 avec leur note iMDB :

Dune : Part Two (8.8 / 10) Road House (6.2 / 10) Dune : Part One (8.0 / 10) Knox Goes Away (6.9 / 10) Oppenheimer (8.5 / 10) Madame Web (3.8 / 10) Baghead (5.4 / 10) Godzilla x Kong: The New Empire (6.7 / 10) The Beekeeper (6.5 / 10) Damsel (6.3 / 10)

Dune 2 domine ainsi le classement des films piratés cette semaine, confirmant l’engouement du public pour la saga de science-fiction de Denis Villeneuve. La suite promet de nouvelles aventures spectaculaires sur la planète désertique Arrakis et de répondre aux nombreuses questions laissées en suspens par le premier film. Rappelons que le troisième film Dune a été officialisé.

Road House, remake du film d’action culte des années 80, attire également les pirates. L’action trépidante et le charisme de Jake Gyllenhaal semblent être les principaux ingrédients de son succès. C’était d’ailleurs le film le plus piraté du mois de mars 2024.

Quant à Dune 1, toujours présent dans le top 10, souligne l’impact durable du film auprès du public. Son succès critique et commercial en salle se confirme avec sa popularité sur les plateformes de piratage. Knox Goes Away et The Beekeeper, deux thrillers psychologiques, intriguent les pirates avec leurs intrigues mystérieuses et leurs atmosphères oppressantes.