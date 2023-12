Android Auto : un bug agaçant bloque la barre des applications, voici comment le résoudre

Android Auto est le système embarqué de Google qui permet d’utiliser les fonctionnalités de son smartphone sur l’écran de sa voiture. Mais la dernière mise à jour du système, nommée Coolwalk, a introduit un bug qui empêche de changer d’application. Heureusement, il existe une astuce pour y remédier. On vous dit tout.

Android Auto

Android Auto est un système qui existe depuis 2014 déjà, et qui a évolué au fil des ans. Il permet de connecter son smartphone à sa voiture et d’accéder à des applications comme Google Maps, Spotify ou Waze sur l’écran du véhicule.

La version Coolwalk, sortie en 2023, a apporté des nouveautés comme un écran d’accueil personnalisable, une interface plus intuitive et des fonctions comme le contrôle vocal ou le partage des informations de voyage. Mais elle a aussi apporté un bug très gênant.

Ce bug affecte la barre des applications qui se trouve en bas de l’écran et qui permet de passer d’une application à une autre. Parfois, cette barre se fige et ne répond plus, ce qui bloque l’utilisateur sur l’application en cours.

Google n’a toujours pas proposé de solution officielle pour ce problème, malgré les nombreuses plaintes des utilisateurs sur les forums et les réseaux sociaux. Les solutions habituelles comme vider le cache ou réinstaller les applications ne fonctionnent pas.

Face à ce problème récurrent, un utilisateur a trouvé une astuce et l’a partagée sur les forums de Google. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez les Paramètre sur votre smartphone Descendez jusqu’à trouver l’option améliorations visuelles. Dans cette option, cherchez les deux fonctions Supprimer les animations et Réduire la transparence et le flou. Désactivez ces deux fonctions en déplaçant les curseurs correspondants vers la gauche. Connectez votre téléphone à votre voiture. Lancez Android Auto pour vérifier si le bug est résolu.

Notez que cette astuce a marché pour certains, mais pas pour tous. En attendant une mise à jour officielle de Google, elle offrira tout de même un certain soulagement temporaire aux conducteurs affectés.