Android Auto : un bug agaçant lit les messages deux fois avant de les envoyer

© Envato

Android Auto, l’application chouchou des conducteurs pour rester connectés en toute sécurité, semble souffrir d’un bug particulièrement agaçant. La dernière mise à jour a introduit une double lecture des messages vocaux avant leur envoi, un ajout superflu qui rallonge inutilement le processus et agace les utilisateurs.

Un assistant vocal qui se prend pour un perroquet ?

Imaginez la situation : vous dictez un message vocal à l’assistant d’Android Auto. Vous confirmez l’envoi, et attendez patiemment que votre message parvienne à son destinataire. Mais voilà, surprise. L’assistant, après avoir confirmé l’envoi, se prend pour un perroquet et répète mot pour mot le message une seconde fois. Un véritable coup de frein dans la fluidité de l’expérience utilisateur.

Ce bug ne se contente pas de simplement répéter les messages. Pour certains utilisateurs, il s’avère encore plus sournois. L’assistant vocal désactive la dictée vocale trop rapidement, coupant court à la composition du message avant sa fin. Un problème supplémentaire qui vient s’ajouter à la frustration grandissante des utilisateurs.

Face à ce bug, les utilisateurs d’Android Auto se sentent un peu abandonnés. Google n’a pas encore communiqué sur la question, laissant planer le doute sur l’origine de ce problème. S’agit-il d’un bug involontaire ? D’une nouvelle fonctionnalité mal pensée ? Le mystère reste entier.

À lire : Android Auto 11.7 est déjà disponible avec un changement surprenant

En attendant une solution

En attendant une réponse et un correctif de la part de Google, les utilisateurs d’Android Auto doivent composer avec ce bug agaçant. Certaines astuces circulent sur les forums pour tenter de le contourner, comme désactiver et réactiver l’assistant vocal après chaque message. Des solutions de fortune qui ne font qu’ajouter à l’inconfort de l’expérience.

La communauté d’utilisateurs d’Android Auto se mobilise et exprime son mécontentement sur les forums, Reddit, et les réseaux sociaux. Un correctif est attendu dans les plus brefs délais.