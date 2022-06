Android : cette fonction secrète permet d’empêcher les regards indiscrets

Vous avez prêté votre smartphone Android à une personne. Mais vous craignez que cette dernière accède à vos fichiers privés et à vos messages. Il existe une fonctionnalité bien pratique qui empêchera toute tentative d’espionnage.

Cette astuce vous permettra de prêter votre smartphone sans crainte – Crédit : Pexels

Nous avons tous des secrets inavouables qui sommeillent dans les entrailles de nos smartphones. Que ce soit des photos et des vidéos compromettantes ou des messages et des notes que l’on aimerait garder secrets. Ainsi, il peut être stressant de prêter notre smartphone à quelqu’un. Cette personne pourrait en effet farfouiller dedans et tomber sur du contenu qu’elle n’était jamais censée voir.

Sur Android, il une fonctionnalité bien utile qui vous permettra de protéger votre smartphone des regards indiscrets. Voici comment l’activer.

Android : comment épingler une application

Il est possible de restreindre l’accès de votre téléphone à une application spécifique. La personne à qui vous l’avez prêté devra ainsi se cantonner à une seule app et ne pourra donc pas arpenter les recoins de votre système.

Ouvrez les paramètres puis tapez « épingl » dans la barre de recherche.

Trouvez l’option Épingler les fenêtres . En fonction de la marque de votre téléphone, celle-ci peut être nommée Épinglage d’application .

. En fonction de la marque de votre téléphone, celle-ci peut être nommée . Actionnez l’interrupteur.

Crédit : Tom’s Guide

Accédez au menu d’épinglage (en appuyant sur la section susmentionnée) puis configurez le type de déverrouillage souhaité (code pin, mot de passe, empreintes, visage). Une précaution qui empêchera autrui de sortir de l’application pour aller farfouiller ailleurs.

Crédit : Tom’s Guide

Accédez ensuite aux applications ouvertes (en touchant les trois barres verticales) puis cliquez sur l’icône de l’app visée.

Cliquez sur Épingler cette application.

Crédit : Tom’s Guide

Pour décrocher une application, appuyez simultanément sur les touches Applications récentes et Retour. Vous devrez ensuite déverrouiller votre smartphone, avec la méthode choisie en amont, pour sortir de l’application épinglée.

Crédit : Tom’s Guide

