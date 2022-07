Android : comment identifier les animaux avec votre smartphone ?

Votre smartphone peut reconnaître les animaux – Crédit : Pexels

Nos smartphones regorgent d’outils et de fonctions insoupçonnés qui sont pourtant diablement pratiques. On pense par exemple à ce menu caché qui vous révélera l’état de santé de votre batterie sur Android. Mais aussi à cette fonction secrète qui préservera vos messages et fichiers des regards indiscrets. Aujourd’hui, nous vous dévoilons les contours d’une autre fonctionnalité originale qui reste encore peu connue du grand public.

Celle-ci vous permet d’identifier la race d’un chien ou d’un chat grâce à la magie de la recherche Google. Pratique si vous avez pris la photo d’un mignon toutou gambadant dans le parc mais que vous ne savez à quelle race il appartient. Ou que vous hésitez sur l’ascendance d’un animal fraîchement adopté par vous ou par un proche.

Votre smartphone est capable de reconnaître les animaux : tutoriel

Quelle que soit la raison, utiliser votre téléphone pour identifier la race d’un animal est simple comme bonjour. Il suffit de suivre les étapes que voici :

Ouvrez l’application Google qui est normalement déjà installée sur votre appareil Android.

Touchez l’icône de l’appareil photo située à droite de la barre de recherche. Vous serez alors invité à valider certaines autorisations.

Pour identifier une race via une photo déjà disponible dans votre galerie, faites simplement défiler les images dans l’application.

Touchez ensuite l’image que vous souhaitez identifier et le résultat apparaîtra dans la foulée comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Alternativement, vous pouvez également identifier une race en prenant une photo.

Après avoir cliqué sur l’icône appareil photo, cliquez sur l’option Faites des recherches avec votre appareil photo.

Vous arriverez alors sur l’écran suivant. Après avoir cadré l’animal, appuyez sur l’obturateur pour lancer une recherche et vous obtiendrez en théorie l’information espérée.

C’est tout ! Vous savez désormais comment mettre à profit votre smartphone pour identifier un animal dont la race vous échappe. Toujours au sujet de l’OS de Google, on vous explique par ici comment nettoyer votre cache et vos datas sur un smartphone Android.