Comment nettoyer votre cache et vos datas sur un smartphone Android ?

Les applications Android, c’est un peu comme les collections, on en installe plein quand c’est la mode et puis on les oublie si bien que parfois… le système nous avertit que l’espace restant sur le smartphone est faible. Si vous voulez garder vos applis tout en économisant de l’espace, vous pouvez essayer de nettoyer le cache et les données de ces dernières.

Outre l’espace libéré sur votre téléphone, vider le cache vous permettra également de donner un coup de boost à votre système d’exploitation. N’hésitez pas à lancer la procédure si vous trouvez que votre téléphone est trop lent et/ou que les applications rament. Cela pourrait s’avérer salvateur. Par ailleurs, vider le cache peut être un bon moyen de résoudre un bug épineux qui nuit au bon fonctionnement de vos apps (fermeture inopinée, fonctionnalités en panne, chute de batterie, etc).

Nettoyer le cache et les données de vos applications, une tâche très simple

Ces options sont enfouies au fond du menu Paramètres.

Pour les trouver, ouvrez les paramètres de votre téléphone puis rendez-vous dans Applications.

Crédit : Tom’s Guide

Sur certains smartphones, les informations sur la taille de chaque application apparaissent sous chacune d’entre elles, ce qui facilite la démarche. Sinon, vous devrez cliquer dessus pour trouver les plus gourmandes. De manière surprenante certaines apps prennent beaucoup d’espace au regard de leurs fonctionnalités (c’est le cas par exemple de l’application Leboncoin). D’un autre côté et de manière plus évidente, les jeux sont généralement de bons clients pour commencer vos recherches (comme Pokemon Go, Candy Crush ou Clash of clans).

En revanche, il faudra évidemment accéder à l’application concernée si vous cherchez à résoudre un bug,

Dans la liste qui se présente devant vous, sélectionnez l’app visée puis cliquez sur Stockage.

Crédit : Tom’s Guide

Une fois à cette étape, deux choix vous seront proposés :

Vider le cache : cela supprimera les données temporaires qui sont stockées pour éviter de consommer de la data sur les forfaits ou pour accélérer les temps de chargement. Si vous les effacez, l’app créera de nouveau un cache lorsque vous la lancerez plus tard.

Supprimer les données : ces données sont plus importantes puisqu’elles sont liées à votre compte ou vos sauvegardes de jeux par exemple. Si vous les effacez, vous perdrez votre progression ou vos identifiants de connexion. Vous repartirez donc à zéro lorsque vous ouvrirez de nouveau l’application par la suite.

Crédit : Tom’s Guide

Enfin, il existe des solutions qui nettoient automatiquement votre smartphone comme l’application CCleaner ou son éternelle rivale sur mobile, l’app CleanMaster. Celles-ci vous feront gagner du temps mais attention car elles ont tendance à balayer large et à ne pas toujours faire le tri. Vous risquez donc de devoir vous reconnecter sur chacune de vos applis. À bon entendeur…