Apple augmente le prix des remplacements de batterie pour iPhone, Mac et iPad à partir de mars 2023

Dès le mois de mars 2023, changer la batterie de votre ancien iPhone, Mac ou iPad vous coûtera plus cher. Apple a annoncé une hausse du prix des remplacements de batterie pour les appareils qui ne sont plus sous garantie.

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone, de Mac et d’iPad. En ce début d’année, Apple vient d’annoncer que le prix des remplacements de batterie va bientôt augmenter. Votre iPhone ne tient plus la journée ? Vous devez recharger votre MacBook au milieu de votre journée de travail ? Si l’un de vos appareils a des soucis d’autonomie, il vaut mieux changer sa batterie avant la hausse de prix. À partir de mars 2023, changer la batterie de votre ancien iPhone, Mac ou iPad vous coûtera plus cher.

Apple qui voudrait se passer de la Chine pour construire ses iPhone a confirmé la hausse de prix sur son site et plus spécifiquement sur les pages respectives de réparation de batterie pour l’iPhone, le Mac et l’iPad. Et ce n’est pas une légère hausse de prix. Il faudra débourser plusieurs dizaines d’euros supplémentaires.

Changer la batterie de l’iPhone 13 vous coûtera bientôt 99 €

Actuellement, changer la batterie de votre iPhone X, 11, 12 ou 13 coûte 75 € et il faut compter 55 € pour la batterie d’un iPhone SE, 6, 7 ou 8. À partir du 1er mars 2023, ces prix augmenteront de 24 € pour « tous les modèles d’iPhone antérieurs à l’iPhone 14 ». Changer la batterie de l’iPhone 13 coûtera donc 99 € contre 79 € pour celle de l’iPhone SE que nous avions testé à sa sortie.

En ce qui concerne le Mac, les frais de service hors garantie de la batterie vont augmenter de 36 € pour les MacBook Air et de 60 € pour les MacBook et MacBook Pro. Ainsi, remplacer la batterie d’un MacBook Air va coûter 185 € au lieu des 149 € actuels. Pour le MacBook Pro, il faudra débourser 289 € au lieu de 229 €.

Enfin, tous les modèles d’iPad ne seront pas concernés par la hausse de prix des remplacements de batterie. Le prix actuel de 109 € augmentera de 40 € pour les modèles suivants :

iPad Pro 12,9 pouces (5 e génération et modèles antérieurs) ;

génération et modèles antérieurs) ; iPad Pro 11 pouces (3 e génération et modèles antérieurs) ;

génération et modèles antérieurs) ; iPad Pro 10,5 pouces ;

iPad Pro 9,7 pouces ;

iPad mini (6 e génération et modèles antérieurs) ;

génération et modèles antérieurs) ; iPad Air (5e génération et modèles antérieurs).

