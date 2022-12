Apple préparerait des iPad Pro OLED de 11,1 et 13 pouces pour 2024

Apple n’a finalement pas lancé son premier iPad OLED en 2022. La première tablette à la pomme avec écran OLED n’arriverait pas non plus en 2023, mais plutôt en 2024. C’est en tout cas ce que plusieurs sources comme The Elec et DigiTimes ont affirmé. La technologie de l’écran OLED sur iPad ne serait pas prête avant 2024 selon eux. De son côté, l’analyste Ross Young affirme qu’Apple prépare deux modèles d’iPad Pro OLED pour 2024.

Dès 2024, Apple pourrait donc sortir des iPad Pro OLED de 11,1 et 13 pouces. Ce n’est pas la première fois que Ross Young évoque la sortie d’un iPad Pro OLED en 2024, mais c’est bien la première fois qu’il donne des tailles d’écran précises. Selon lui, leur sortie serait prévue pour le premier trimestre 2024.

Les iPad Pro OLED de 11,1 et 13 pouces auraient des bords plus fins

Les prochains iPad vont apporter leur plein de nouveautés. Après l’iPad Pro de nouvelle génération alimenté par la puce M2 qui a été lancé en octobre, la firme de Cupertino voudrait aussi sortir un gigantesque iPad avec un écran de 16 pouces. La tablette tactile serait donc plus grande que le plus petit des MacBook.

En ce qui concerne les iPad Pro OLED de 11,1 et 13 pouces, il faut probablement s’attendre à des bords encore plus fins. Apple va probablement faire en sorte de garder plus ou moins la même taille de châssis avec un écran plus grand et des bords plus fins. D’ailleurs, nous ne savons pas encore si Apple a prévu de sortir un autre iPad Pro avant le modèle de 2024.

Enfin, Ross Young s’attendait à ce qu’Apple introduise un iPad Pro de 14,1 pouces en 2023. Il est finalement revenu sur ses propos. La firme de Cupertino aurait effectivement abandonné l’iPad de 14,1 pouces. Néanmoins, en plus de faire assembler certains iPad en Inde, Apple voudrait tout de même lancer des modèles d’iPad plus grands en plus des tailles standards.

