Apple Car : « plus qu’une voiture », son expérience de conduite serait révolutionnaire

Apple Car (concept imaginé par l’IA) © Tom’s Guide

Imaginez une voiture qui puisse automatiquement venir vous chercher, vous conduire à votre destination et diffuser votre musique préférée tout au long du trajet. Ce n’est pas de la science-fiction, mais un aperçu de ce que pourrait être l’Apple Car, selon un brevet récemment déposé par la firme à la pomme.

Apple se penche sérieusement sur la façon dont son futur véhicule pourrait réduire la charge mentale du conducteur, lui évitant de penser à son itinéraire, à sa musique ou même à la climatisation. Grâce à la reconnaissance des passagers et à la redirection automatique des destinations, l’expérience de conduite s’annonce révolutionnaire.

Apple Car : plus qu’un simple GPS, un compagnon de voyage personnalisé

Si vous étiez déjà enthousiasmé par l’ajout des itinéraires multi-arrêts dans Plans depuis iOS 16, sachez que l’Apple Car va bien plus loin. L’entreprise envisage un véritable assistant personnel sur roues, capable de vous conduire à plusieurs destinations successives tout en s’adaptant à vos préférences individuelles.

Concept d’Apple Car © Supercar Blondie / YouTube

D’après le brevet “User-to-Vehicle Interaction”, l’Apple Car serait capable de venir vous chercher à un endroit spécifié via votre appareil Apple, après authentification sécurisée. Une fois à bord, la voiture deviendrait une extension de l’expérience SharePlay, permettant de partager le voyage avec plusieurs passagers aux profils et besoins différents.

Un confort sur-mesure, piloté par vos préférences

L’Apple Car pourra s’adapter aux préférences de chaque occupant, que ce soit pour la climatisation, l’éclairage ou la position des sièges. Plus besoin de mémoriser et régler manuellement ces paramètres : tout se fait directement depuis votre appareil Apple, de manière centralisée et intuitive. On parle d’ailleurs aussi du fait qu’elle profitera de ceintures lumineuses.

En privilégiant le contrôle via les appareils personnels (comme l’iPhone), Apple pourrait simplifier l’interface physique de la voiture, se passant de boutons, leviers et écrans tactiles volumineux. Cela permettrait d’optimiser son poids et donc potentiellement d’améliorer son autonomie.

Le rendu 3D de l’Apple Car imaginé par le service anglais de leasing Vanarama

Bien entendu, la question de la sécurité est primordiale. Le brevet mentionne à plusieurs reprises des processus d’authentification renforcés, pour s’assurer que seule la personne ayant réservé le véhicule puisse y accéder.

De même, des capteurs embarqués (infrarouges, pression, caméras) permettront de détecter la présence et le nombre de passagers à bord, garantissant que le véhicule ne se mette pas en route tant que toutes les conditions ne sont pas réunies.

Comme toujours avec les brevets Apple, il est bon de rappeler que leur existence ne garantit pas leur concrétisation. Dans le cas de l’Apple Car, certains éléments pourraient être retardés ou abandonnés, notamment en raison du report du lancement initialement prévu en 2026.