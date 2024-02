Apple Car : la voiture se conduirait avec l’Apple Vision Pro sur la tête

Dans l’un de ses brevets, Apple décrit un système qui permet d’utiliser un casque au volant d’une voiture. On pense forcément à une utilisation de l’Apple Pro Vision à bord de l’Apple Car. Le document décrit d’autres technologies.

© Envato

Apple a publié un brevet qui décrit un système permettant d’utiliser un casque en conduisant

Le brevet pourrait faire référence à l’Apple Vision Pro et à l’Apple Car

Dans ce document, d’autres technologies sont décrites par Apple

Nous vous en avions parlé : l’Apple Vision Pro est partout, même dans la voiture. Ce qui est totalement illégal, entendons-nous, mais fait écho à une fonctionnalité sur laquelle travaillerait la firme de Cupertino. La possibilité de porter et d’utiliser le casque de réalité mixte à bord d’une voiture.

L’Apple Vision Pro pourrait être utilisé à bord d’une voiture

C’est en tout cas ce que dévoile le brevet 20240051391 déposé par l’entreprise qui confirme que l’Apple Vision Pro va s’améliorer au fil des générations. Un document lié à la fameuse Apple Car (Project Titan) qui décrit un système de vitesse adaptatif qui s’adapte à la vitesse de la voiture et à la proximité de celles se trouvant devant le conducteur.

Le plus intéressant dans ce brevet, c’est qu’il explique que cette technologie dédiée à la voiture pourrait “faire partie d’un dispositif porté par l’utilisateur, tel qu’un casque”. On pense forcément à l’Apple Vision Pro, d’autant plus que la firme de Cupertino lie ses produits entre eux, il s’agit de sa stratégie de fidélisation dans un même écosystème.

Alors qu’on parle d’une sortie en 2028 pour l’Apple Car, intégrer l’Apple Vision Pro à l’expérience de conduite est une idée nouvelle pour l’entreprise. Mais ce n’est pas tout ce que ce brevet nous apprend.

L’Apple Car sera doté de nombreuses technologies

Le brevet confirme que l’Apple Car pourrait être révolutionnaire puisque l’on parle de toutes sortes de capteurs et de systèmes comme des pavés tactiles et des trackpads, des dispositifs de retours haptiques et autres écrans. Bref, des technologies de pointe pour une voiture qui s’annonce ambitieuse.

On lit également que la firme de Cupertino planche sur des caméras qui suivent les “gestes de la main et/ou des gestes aériens” dans le but de contrôler le véhicule. On ne retrouverait pas de tactile ou de boutons physiques dans l’Apple Car, contrairement à la Xiaomi SU7 qui fait le choix des deux.

Bien évidemment, on ne le répétera jamais assez, un brevet déposé ne rime pas avec une commercialisation. Apple protège simplement ses idées. Mais ce document met sur la piste d’un possible fonctionnement parallèle entre l’Apple Vision Pro et l’Apple Car.