Apple Car : prix, design, fonctionnalités, tout ce que l’on sait déjà sur le Projet Titan

L’Apple Car n’a rien d’officiel, mais elle est sujette aux rumeurs depuis 2014. Il s’agit probablement du projet le plus ambitieux d’Apple à ce jour, qui va s’aventurer dans l’automobile. Alors à quoi s’attendre de l’Apple Car ? On vous dit ce que l’on sait déjà.

C’est un projet fou auquel on avait du mal à croire quand ont émergé les rumeurs fin 2014 : Apple se lance dans l’automobile. Que viendrait faire là le fabricant de l’iPhone qui, malgré toute l’aura dont il bénéficie dans le secteur des nouvelles technologies, reste avant tout un constructeur d’ordinateurs et de smartphones ?

Quelques entreprises similaires à Apple ont annoncé leur intention de produire leurs propres voitures électriques, comme Sony ou Xiaomi avec la SU7. Finalement, une voiture électrique en 2023 n’est jamais rien qu’un gros ordinateur sur roues : que des entreprises technologiques se lancent dans le secteur n’a rien d’absurde.

Depuis le projet a fait du chemin, et nous avons suffisamment d’informations pour connaître certaines caractéristiques de l’Apple Car. C’est principalement grâce aux dépôts de brevets que certains aspects de ce véhicule nous sont connus. Attention, les brevets demandent une certaine interprétation et ne reflètent pas exactement la réalité, dont seul Apple a le secret.

De même, certaines fonctionnalités pourraient disparaître, de même que d’autres sont susceptibles de faire leur apparition, auquel cas nous mettrons cette page à jour au plus vite.

C’est quoi l’Apple Car ?

L’Apple Car est un projet de voiture électrique, désigné sous le nom interne de Project Titan chez Apple. Cette voiture pourrait également devenir une nouvelle ligne de produits pour la firme à la pomme. En effet, pourquoi s’arrêter simplement à l’Apple Car ? Tout comme le Vision Pro aura droit à une version au prix réduit de plusieurs centaines d’euros, l’Apple Car pourrait être déclinée en modèles Pro ou Plus.

Jusqu’à présent, Apple n’a jamais reconnu l’existence de l’Apple Car, et il n’y a donc aucun information officielle sur la date de sortie du véhicule. Toutefois, Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg bien informé des projets de la firme à la pomme, affirmait en décembre 2022 que l’Apple Car n’arrivera pas avant au moins 2026. Celui affirme maintenant que le lancement de l’Apple Car est reporté à 2028.

Les autres sources diffèrent. Daniel Ives, analyste chez la banque d’investissement Wedbush, affirmait en juillet 2023 que l’Apple Car arrivera en 2026. Selon lui, la firme à la pomme ne peut plus faire marche arrière sur ce projet, qui ne serait plus qu’une question “de savoir quand, et non pas si,” la voiture électrique sera dévoilée.

Une analyse partagée par Ming-Chi Kuo, un leaker bien connu des fans de l’iPhone. Celui-ci avait déclaré que l’Apple Car serait lancée au plus tôt en 2025. Plus récemment, il expliquait que la date avait été repoussée à la période 2026-2027.

Concept d’Apple Car

Quel pourrait être le prix de ce bijou de technologie ?

Si la date de sortie de l’Apple Car est déjà difficile à estimer, le prix du véhicule n’est pas en reste. Dans une newsletter Bloomberg de décembre 2022, Mark Gurman évoquait également que la voiture serait vendue pour moins de 100 000 dollars. Un prix qui placerait l’Apple Car en compétition avec les modèles de Tesla les plus chers.

Auparavant, certains observateurs d’Apple prédisaient un prix de plus de 120 000 dollars. Cependant, ces affirmations avaient cours avant que l’on apprenne que l’Apple Car serait moins ambitieuse que prévu.

Quelles fonctionnalités pourrait avoir l’Apple Car ?

À l’origine, l’Apple Car était censée être complètement autonome, dénué de volant et de pédales. Les rumeurs font des va-et-vient, et il semblerait finalement que l’Apple Car sera tout de même équipée de ces accessoires typiques d’un véhicule. Les capacités de conduite autonome de la voiture semblent désormais se limiter à la conduite sur autoroute, équivalentes à un niveau d’autonomie 2+.

Même si elle ne sera pas complètement autonome, la voiture d’Apple sera probablement équipée de capteurs LiDAR (“Light Detection and Ranging” ou “détection et télémétrie lumineuse” en français) qui l’aideront à voir le monde qui l’entoure. Ces capteurs permettront à l’Apple Car de conduire parfaitement dans l’obscurité. Ces capteurs, qui sont déjà intégrés dans certains modèles Pro d’iPhone et d’iPad, fonctionnent en envoyant des lasers, qui renvoient des informations à la voiture lorsqu’ils touchent des objets. À partir de ces informations, ils forment une image de la zone environnante et de la distance à laquelle se trouvent de potentiels obstacles.

Visualisation d’une cartographie LiDAR ©IGN

Pour exploiter ces capteurs, l’Apple Car devra disposer d’une puissance de calcul considérable. L’analyste Colin Barnden de Semicast Research indique que cette puissance sera fournie par une nouvelle puce, nom de code “C1”. Celle-ci sera basée sur l’A12 Bionic, apparue pour la première fois dans l’iPhone XS de 2018, à laquelle seront ajoutées des fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Cependant, il serait étrange que l’Apple Car soit alimentée par une puce vieille de 8 ans en 2026. Apple dispose d’autres processeurs bien plus performants, comme le M2 Ultra, une puce surpuissante qui équipe le Mac Studio et le Mac Pro. Mark Gurman suggère qu’Apple va plutôt développer une nouvelle puce centrée sur l’intelligence artificielle pour sa voiture, puisque la conduite autonome nécessitera de grandes capacités dans ce domaine.

Un brevet révèle également que le toit intelligent de l’Apple Car modulera la luminosité de l’habitacle, à l’instar du Magic Sky de Mercedes. Le brevet mentionne également que la toit sera rétractable lorsque les vitres latérales sont ouvertes. L’Apple Car serait ainsi une décapotable.

De plus, l’Apple Car aura des ceintures lumineuses pour améliorer votre sécurité. Trois lumières se situeront sur la boucle. Cette technologie permettra d’indiquer au conducteur et aux passagers quand la ceinture de sécurité est bien bouclée.

Apple va également lui apporter un tout nouveau système son stéréo, inspiré du son spatial du Vision Pro. En effet, la firme à la pomme a déposé cinq nouveaux brevets en la matière. L’un de ces brevet concerne des enceintes situées dans l’appui-tête. D’autres haut-parleurs pourraient être placés dans les portières du véhicule. De plus, la transition de diffusion musicale entre l’iPhone et la voiture devrait être complètement fluide.

Quelle autonomie aurait ce véhicule électrique ?

Ce qui distinguerait vraiment l’Apple Car des autres voitures électriques serait sa technologie de batterie monocellulaire. cette technologie maximise la taille des cellules à l’intérieur de la batterie de l’Apple Car, ce qui signifie qu’elle a théoriquement une plus grande autonomie à partir d’une seule charge.

Les rapports affirment également qu’Apple devrait utiliser du phosphate de fer lithié dans ses batteries, plutôt que la solution lithium-ion habituelle, qui est moins susceptible de surchauffer. Cela devrait rendre la voiture beaucoup moins encline aux incendies. La voiture aura également un meilleur bilan écologique que ses concurrentes, car Apple s’engage à utiliser 100 % de cobalt recyclé dans ses batteries en 2025.

Quel design pour l’Apple Car ?

Si Apple est une entreprise bien connue pour une chose, c’est pour ses produits aux designs hors du commun. La marque à la pomme a une patte reconnaissable entre mille et c’est justement ce qui a fait son succès, en rendant l’informatique quasiment sexy. On imagine donc que l’Apple Car aura aussi droit à un design exceptionnel.

Fin 2021, le service de location de voitures de luxe Vanarama compilait tous les brevets disponibles pour obtenir un rendu de l’Apple Car. Voici le résultat auquel ils sont arrivés, qui est le plus abouti parmi les tentatives de ceux qui se sont prêté à l’exercice :

©Vanarama

Mark Gurman affirme également qu’Apple se concentrera considérablement sur le design intérieur, puisque l’Apple Car est censée être largement “autonome”. Ci-dessous, voici comment Vanarama imaginait l’intérieur du véhicule, avec des sièges amovibles, même pour le conducteur vu les objectifs de la voiture.

©Vanarama

Cela ne signifie pas forcément que la voiture sera dénuée d’un volant. Voici ci-dessous à quoi pourrait ressembler le poste de pilotage de ce quasi-vaisseau spatial. Volant à droite oblige, puisque Vanarama est une agence située au Royaume-Uni.

©Vanarama

Avec qui Apple s’associerait pour construire sa voiture ?

Certains analystes affirmaient qu’Apple aurait décidé de s’occuper seul du développement de l’Apple Car, au lieu de s’associer à un constructeur automobile expérimenté. Cependant, Apple est une société informatique qui n’a aucune expérience en matière de construction et de vente de voitures. Il est donc beaucoup plus probable qu’Apple trouve un partenaire pour développer ce véhicule.

En 2021 les rumeurs ont commencé à affluer en ce sens, sur de possible négociations qui se tramaient avec plusieurs constructeurs. Ainsi, il est probable que la fabrication en usine soit confiée à une entreprise disposant de toutes les ressources nécessaires. Bien que les constructeurs automobiles ne manquent pas, il a été rapporté que nombre d’entre eux hésitent à s’impliquer dans l’Apple Car, un projet risqué. Ainsi, c’était Nissan qui était écarté le premier du projet de voiture d’Apple.

À l’heure actuelle, le sud-coréen LG et le fabricant canadien de pièces détachées Magna seraient en tête de liste pour la construction de l’Apple Car. Des rumeurs antérieures laissaient entendre que Hyundai était favori pour construire l’Apple Car, cependant, il s’est avéré que Hyundai n’était pas particulièrement intéressé par le développement d’une voiture pour le compte d’une autre marque. Pour cette raison, sa filiale Kia aurait été choisie comme remplaçante.

Malheureusement, les négociations ont été rompues après que la nouvelle de l’accord potentiel a été divulguée. C’est Apple qui a préféré “interrompre” les pourparlers et chercher ailleurs. Certains rapports indiquent cpendant que les négociations avec Kia ne seraient pas terminées, bien que depuis nous n’en sachons rien.

Quoiqu’il en soit, Ming-Chi Kuo a affirmé qu’Apple s’associait à Hyundai pour utiliser sa plateforme de véhicules électriques à batterie E-GMP. Celle-ci constituera la base du premier châssis de l’Apple Car. Apple aurait également envisagé des partenariats avec General Motors et notre fleuron national PSA, qui pourraient contribuer au lancement de l’Apple Car sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, Apple aurait exigé que ses sous-traitants fabriquent les batteries de l’Apple Car aux États-Unis, ce qui a apparemment provoqué des tensions entre la firme de Cupertino et de potentiels partenaires chinois.

Aux dernières nouvelles, Apple envisagerait de racheter Canoo, une startup qui a du mal à s’imposer et qui vise de lancer la production de son premier véhicule électrique cette année. Apple ne serait pas intéressé par la technologie de l’entreprise mais davantage par son personnel d’ingénieurs. De plus, le réseau de Canoo en matière de production serait une aubaine.