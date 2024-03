Apple cède face à l’Europe : les applications iOS seront téléchargeables depuis le web

C’est un grand changement pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad en Europe. Face à la pression du Digital Markets Act (DMA), Apple a décidé d’ouvrir son jardin fermé et de permettre le téléchargement d’applications iOS directement depuis les sites web des développeurs.

Téléchargez enfin vos applications iPhone en dehors de l’App Store. C’est la petite révolution annoncée par Apple pour les utilisateurs européens. Face à la pression du Digital Markets Act (DMA) de l’UE, la firme de Cupertino a décidé d’ouvrir son jardin fermé et de permettre le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store, mais aussi, directement depuis les sites web des développeurs.

Plus de choix pour les utilisateurs, plus de liberté pour les développeurs

C’est une véritable aubaine pour les consommateurs européens. Imaginez pouvoir télécharger une application de retouche photo sans passer par l’App Store et profiter de prix plus attractifs grâce à la suppression de la commission d’Apple (jusqu’à 30 %). C’est bel et bien ce qu’il va se passer.

Les développeurs ne sont pas en reste. Cette nouvelle donne leur offre la possibilité de s’affranchir du diktat d’Apple et de proposer leurs applications sur des plateformes alternatives (on vous dit tout à ce sujet ici). Ils pourront également gérer plus librement les transactions et les abonnements au sein de leurs applications.

Cependant, Apple ne se dessaisit pas totalement du contrôle. Seuls les développeurs répondant à des critères précis pourront proposer leurs applications en dehors de l’App Store :

Inscription au programme officiel d’Apple depuis au moins deux ans,

Plus d’un million de téléchargements dans l’UE l’année précédente.

© Unsplash

De plus, les applications téléchargeables via le web devront respecter des exigences strictes en matière de sécurité et de protection des données. Apple entend ainsi minimiser les risques pour ses utilisateurs. Malgré tout, cette décision d’Apple, bien que limitée à l’Union Européenne pour le moment, pourrait faire figure de précédent et inspirer d’autres régions à adopter des législations similaires.

L’avenir nous dira si Apple étendra ce système à d’autres marchés et ce que cela donnera en termes de sécurité. Il reste aussi à voir comment Apple s’adaptera à ce nouveau contexte et si elle saura tirer parti de cette ouverture pour proposer des services innovants et attractifs. En attendant, les utilisateurs européens gagnent une liberté accrue dans le choix et le téléchargement de leurs applications.

Le téléchargement d’applications iOS depuis le web sera possible d’ici mars ou avril, avec une mise à jour d’iOS 17.

Les utilisateurs européens vont pouvoir télécharger des applications iOS en dehors de l’App Store.

Cette décision est le résultat du Digital Markets Act (DMA) de l’UE qui vise à limiter le monopole d’Apple.

Cette nouvelle liberté offre plus de choix aux utilisateurs et plus de liberté aux développeurs.