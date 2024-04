Les meilleures applications de rencontres en 2024 sur Android et iOS

Speed dating, sorties, soirées, bars, cafés, boîtes de nuit, émissions de TV… les occasions ne manquent pas pour les célibataires qui cherchent à rencontrer leur âme sœur, ou à défaut, à passer du bon temps. Pour couronner le tout, l’arrivée des applications de rencontres a bouleversé les codes, rendant les agences matrimoniales complètement obsolètes.

Si aujourd’hui, cela semble banal, rappelons qu’il était auparavant nécessaire de sortir de chez soi et d’aller accoster pour espérer rencontrer sa moitié. Les applications de rencontre ont le mérite de lever cette condition, en permettant une première approche et un filtrage des profils susceptibles d’intérêt.

Entre Tinder, Happn ou Meetic, les sites de rencontres foisonnent, à tel point qu’il n’est pas toujours évident de choisir la bonne application. Le mieux reste encore de toutes les essayer, afin de vous faire votre propre avis. Dans ce guide, nous vous présentons les meilleures applications de rencontre à installer sur votre smartphone !

1. Tinder

Tinder s’est imposé comme La référence incontournable en matière d’applications de rencontre ; notamment grâce à sa gratuité, ainsi qu’à son interface simple à utiliser et reconnaissable au premier coup d’œil. Comme sur toutes les applis, le principe est simple : une fois inscrit, il vous suffit de renseigner quelques informations et d’ajouter une ou plusieurs photos pour avoir accès aux profils d’autres célibataires. Vous pouvez renseigner une bio, ainsi que vos centres d’intérêt, vos intentions (sérieux, relation courte, etc.), ou encore votre orientation sexuelle, pour donner aux autres profils l’envie de vous écrire.

Une fois ceci fait, libre à vous de swiper à droite ou à gauche pour indiquer vos préférences. Si vous likez un profil et que cette personne vous like en retour, il y a « match ». Ce qui signifie que vous pouvez commencer à discuter avec cette personne, afin de voir s’il y a feeling ou non, en vu d’un potentiel « date ». Il est également possible d’appeler votre match en vidéo, afin de vous assurer que les photos correspondent bien, ou afin de rendre la conversation plus vivante.

Il est possible de limiter le champ géographique de rencontres, afin d’être certain que Tinder vous propose des profils qui vivent à proximité de chez vous. L’appli propose également à ses utilisateurs de faire vérifier leur profil, en prenant une photo d’eux, qui sera ensuite comparé aux photos qu’il a publié. Vous avez également la possibilité de connecter l’appli à vos contacts, afin que cette dernière détecte vos amis et les bloquent, si vous ne voulez pas qu’ils puissent voir votre profil. Par ailleurs, la fonctionnalité Matchmaker permet de demander à des membres de votre entourage de vous conseiller des profils.

À l’instar de beaucoup d’applis de rencontre, Tinder se révèle néanmoins frustrante dans sa version gratuite. En effet, la célèbre application ne vous permet pas de voir qui vous a donné un like, mais vous indique pourtant le nombre de personnes qui ont liké votre profil afin de vous inciter à prendre un abonnement.

Tinder propose trois formules payantes, avec des engagements à la semaine, au mois ou pour 6 mois. Parmi elles, on compte Tinder Plus (14,99 € par mois), Tinder Gold (24,99 € par mois) et Tinder Platinum (30,99 € par mois). L’option la plus haut de gamme débloque l’ensemble des fonctionnalités : likes illimités, rewinds illimités, 5 superlikes gratuits par semaine, boost de profil gratuit, etc. Le célèbre site de rencontre a également lancé Tinder Select, une formule exclusive qui permet de profiter d’un accès VIP. À 500 dollars par mois l’abonnement, les places sont restreintes.

2. Happn

L’application Happn mise quant à elle sur un système de rencontres par géolocalisation, en vous permettant de chatter avec les personnes que vous avez croisé lors de vos déplacements. Comme sur Tinder, lorsque vous likez un profil et que ce dernier vous like en retour, il y a « match » et vous pouvez commencer à discuter via la messagerie privée. Happn utilise cependant l’appellation « crush ».

Bien que ce concept soit original, il requiert toutefois que votre localisation soit toujours activée en arrière-plan. Ce qui n’est pas forcément l’idéal pour garantir totalement le respect de votre vie privée. Par ailleurs, le fait que votre puce GPS soit sollicitée en permanence contribue indéniablement à diminuer l’autonomie de votre smartphone. Happn met toutefois un point d’honneur à garantir la sécurité de ses utilisateurs, puisque leur localisation n’est pas partagée publiquement. Seules les personnes qui ont matché pourront avoir accès à cette information.

Encore une fois, la version gratuite d’Happn est limitée et il faudra passer à la caisse pour profiter de plus de fonctionnalités. En souscrivant à l’unique formule Premium de l’application, proposée à 22,99 € par mois, vous pourrez accéder à la liste des personnes qui vous ont liké, envoyer jusqu’à 10 SuperCrushs par jour, liker des profils en illimité, ou encore revenir en arrière avec la fonction Rewind. Vous pourrez également naviguer sur l’appli sans publicité.

3. Badoo

Parmi les sites de rencontres les plus réputés pour leur accessibilité, Badoo fait également office de référence. Cette application vous permet en effet de chatter gratuitement avec d’autres célibataires et de leur proposer un rendez-vous. Après avoir renseigné vos informations et ajouté des photos lors de l’inscription, vous pourrez commencer à liker les profils qui vous intéressent.

La fonctionnalité « À proximité » vous permet également de voir les profils qui se trouvent autour de vous et de leur envoyer un cœur. Il est par ailleurs possible d’affiner précisément vos recherches pour maximiser vos chances de trouver la personne qui vous correspond, grâce au système de filtres : profils vérifiés, taille, sexualité, langue, centres d’intérêts, etc.

Concernant les options payantes, il est possible de mettre votre profil en avant en achetant des crédits ou des Extra Shows, qui vous permettront d’avoir jusqu’à 4 fois plus de likes selon l’appli. Badoo propose par ailleurs deux formules payantes. L’application laisse ici beaucoup de flexibilité à ses utilisateurs.

L’abonnement Premium peut en effet être souscrit à la journée (3,99 €), à la semaine (9,99 €), au mois (19,99 €) et même à vie (149,99 €). Cette formule vous permet de supprimer les pubs, de découvrir les personnes qui vous ont donné un like, de swiper en illimité, ou encore de passer en mode incognito.

La formule Premium Plus vous permet d’obtenir en plus un Extra Show par semaine et un Coup de Cœur (l’équivalent du Superlike sur Tinder) par jour, mais aussi d’activer les accusés de réception. Elle est quant à elle disponible à partir de 14,99 € par semaine, ou 29,99 € par mois.

4. Lovoo

Lovoo ne se distingue pas vraiment des autres applications de dating en proposant un système de swipe pour valider ou non les profils de célibataires à proximité. Après un match, vous aurez la possibilité de chatter ou de lancer un appel vidéo via la messagerie privée. Avec la Surprise du jour, vous êtes récompensé pour vos connexions quotidiennes avec des crédits qui vous permettent de dévoiler les personnes qui ont visité votre profil. Il est également possible d’obtenir gratuitement des Icebreakers, afin d’envoyer un message à un profil sans avoir matché.

Tout comme Badoo, Lovoo offre la possibilité de voir les personnes qui se trouvent à proximité de votre position via l’onglet « Près de toi ». Il est par ailleurs possible de filtrer vos recherches, bien que les critères soient limités dans la version gratuite : sexe et tranche d’âge. La version gratuite héberge par ailleurs de la publicité, que vous découvrirez après quelques swipes.

Une section « Live » permet également de streamer ou de regarder des streams en direct, par exemple pour mieux découvrir votre crush ou pour prendre part à des discussions à plusieurs.

À l’instar de toutes les autres applis de rencontre, Lovoo propose également une offre d’abonnement à 16,98 € par mois, ou 92,88 € par an. Il est également possible d’opter pour un engagement de 3 mois à 32,97 €. En souscrivant à Lovoo Premium, vous pourrez naviguer sans publicité, voir vos likes et visites, mettre votre profil en avant, ou encore swiper en illimité. La formule payante vous offre également une fonctionnalité de filtrage étendu pour vos recherches, afin que les profils proposés correspondent davantage à vos attentes.

5. Fruitz

L’application de dating Fruitz n’entend pas révolutionner le genre puisqu’elle adopte les fonctions des autres applications de rencontre, en permettant aux utilisateurs de swiper et de matcher, pour démarrer une conversation. L’application se distingue cependant en apportant sa touche personnelle. En effet, les intentions des utilisateurs sont symbolisées par des fruits : la cerise pour du sérieux, le raisin pour une rencontre, la pastèque pour une relation Sex Friends et la pêche pour un coup d’un soir.

L’appli propose également un système de Crushnotes, pour envoyer directement des messages aux personnes qui vous plaisent. L’appli Fruitz présente toutefois une particularité unique par rapport aux autres applis. En effet, quand deux profils matchent, l’un d’entre eux doit d’abord poser une question à l’autre en choisissant parmi une liste de questions prédéfinies : les questions juteuses. Une fois que l’autre profil a répondu, il est alors possible de commencer à chatter.

Si les femmes ont la possibilité de voir directement les intentions des hommes, ces derniers doivent quant à eux souscrire un abonnement. La formule Premium, proposée à 4,99 € par semaine, 12,49 € par mois ou 64,99 € par an, vous fait bénéficier des likes et Découvertes de fruits en illimité. Par ailleurs la formule Golden vous permet en plus de découvrir qui vous a liké, mais aussi de filtrer les profils par fruit, ou encore de passer en mode Incognito. Il vous en coûtera 12,99 € par semaine, 29,99 € par mois ou 174,99 € pour l’abonnement à vie. Avec cette formule, vous pouvez également mettre votre profil en avant en obtenant un Pollen par semaine.

6. Bumble

Cette application de rencontres repose également sur un système de swipe, comme tant d’autres. Cependant, la particularité de Bumble est que seules les femmes peuvent engager la conversation à la suite d’un match hétérosexuel. Elles ont alors 24 heures pour envoyer le premier message. De la même manière, les hommes ont 24 heures pour répondre. Dans le cas d’un match entre deux personnes du même sexe, les deux ont la possibilité d’engager la conversation dans un délai de 24 heures. L’autre personne dispose ensuite à son tour de 24 heures pour donner suite.

Passé ce délai, et sans réponse de l’une ou l’autre des personnes, le match expire. Il est toutefois possible de prolonger ce délai gratuitement une fois par jour. Dans ce cas, Bumble laisse 24 heures de plus à l’utilisateur pour faire le premier pas.

L’interface de Bumble mise sur la simplicité, en ne proposant qu’un nombre de fonctionnalités limité. L’appli a également mis en place un système de speed dating, qui permet aux utilisateurs de l’appli de parler avec une personne au hasard, avant de pouvoir découvrir son profil. Il est également possible d’envoyer un Compliment à un profil qui vous aurait « tapé dans l’œil ».

Bien évidemment, Bumble propose une version payante, qui se décline en trois formules. La première, intitulée Boost, vous permet entre autres de mettre votre profil en avant une fois par semaine, de profiter de likes illimités, et de 5 SuperSwipes par semaine, ou encore de bénéficier de Prolongations de match illimitées. Elle est proposée à 8,99 € par semaine ou 17,72 € par mois.

En plus des avantages cités précédemment, vous pouvez voir qui vous a liké, mais également profiter du mode incognito, ou encore changer votre géolocalisation pour matcher avec des profils du monde entier, avec la formule Premium, proposée à 17,99 € par semaine ou 32,64 € par mois.

Enfin, si vous souhaitez profiter de tous les privilèges de Bumble, la formule Premium+ à 29,99 € par semaine, ou 56 € par mois, vous permet entre autres de vous démarquer à tout moment, et de découvrir les personnes tendance.

7. Hinge

Cette appli de rencontre affiche une volonté marquée de sortir du lot, en optant pour une approche plus originale qui semble vouloir favoriser les interactions entre les membres. En effet, pour rendre votre profil plus attrayant, vous avez par exemple la possibilité de créer des accroches écrites, une accroche vocale, une accroche vidéo, ou encore un vote avec plusieurs options. En ce sens, les membres de l’appli ont la possibilité de liker l’une des photos d’un profil, mais également de joindre un commentaire pour répondre à l’une des diverses accroches disponibles. Hinge tend ainsi à s’écarter des standards, puisque les autres applis proposent seulement de liker un profil.

En tant que membre gratuit, vous disposez en revanche d’un nombre de likes plus restreint que par ailleurs. En effet, les membres Hinge ont droit à seulement 8 likes par jour. Le compteur se renouvelle ensuite quotidiennement à 4 heures du matin. D’autre part, ils ont la possibilité d’offrir une rose par semaine ; comprenez par là un SuperLike. Il convient toutefois d’utiliser cette dernière avant la prochaine, sinon elle sera perdue. En effet, il n’est pas possible de cumuler les roses gratuites. Notez également que si vous êtes peu adepte des messages textuels, l’application vous laisse la possibilité d’appeler votre crush, ou de passer un appel vidéo. On aime par ailleurs l’interface épurée.

L’application « conçue pour être supprimée » propose deux formules payantes. La première, Hinge+, vous permet entre autres d’envoyer des likes en illimité, de consulter tous les utilisateurs qui vous ont liké, ou encore de définir des préférences de rencontre plus précises, pour 24,99 € par mois, ou 12,49 € par mois avec un engagement de 6 mois.

La formule HingeX vous permet quant à elle de débloquer toutes les fonctionnalités de l’appli : likes prioritaires, tête de file, et meilleures recommandations, en plus des avantages de Hinge+. Cette dernière est facturée 44,99 € par mois, ou 20,83 € par mois avec un engagement de 6 mois. Indépendamment de ces formules premium, il est également possible d’acheter des boosts ou des roses.

8. Meetic

Avec Tinder, Meetic est probablement l’une des applications de rencontre les plus populaires en France. Depuis son lancement, pas moins de 8 millions de couples se seraient formés grâce à la plateforme. À défaut de promouvoir les coups d’un soir, Meetic préfère se focaliser sur les relations sérieuses en permettant à ses membres de faire des rencontres lors d’évènements IRL, tels que des ateliers culinaires, des dégustations de vin, ou encore des soirées karaoké. Autrement, Meetic permet aux célibataires partageant des centres d’intérêts commun, de se liker et de discuter, à l’instar de n’importe quelle autre application de rencontre. L’interface est intuitive et donne envie de revenir.

Ce site de rencontre vous propose dès la création de votre profil d’affiner précisément vos critères de recherche, afin de permettre à l’algorithme de vous proposer les profils les plus susceptibles de vous intéresser. Par exemple, vous pouvez filtrer les profils qui ont ou non des enfants, ou qui fument, afin de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver le partenaire idéal. Si rédiger une bio est optionnel sur la plupart des applis de rencontre, cela est en revanche une étape obligatoire pour pouvoir créer votre compte Meetic.

Malgré toutes ses qualités, Meetic reste une application payante et c’est bien là le problème. En plus d’être l’un des services les plus chers du marché, il n’est même pas possible de chatter sans payer sur Meetic. Ce qui ne joue bien évidemment pas en sa faveur, à l’heure où la grande majorité des applications permettent de faire des rencontres, ou au moins de chatter, gratuitement. Pour accéder au chat et espérer rencontrer votre moitié, deux abonnements s’offrent à vous.

La formule Essentiel est proposée à 19,99 € par mois, ou 9,99 € par mois avec un engagement de 6 mois. Elle vous permet d’échanger sans limite, d’accéder aux listes Likes et Visites, ainsi qu’aux filtres avancés, et de décider qui peut vous contacter. La formule Premium permet quant à elle de vous mettre en avant, de débloquer les accusés de réception, ou encore de permettre à tous les profils de vous contacter pour 27,99 € par mois, ou 14,99 € par mois avec 6 mois d’engagement.

9. Grindr

Cette application gratuite se destine spécifiquement à la communauté LGBTQ+ et recense des millions d’utilisateurs à travers le monde. Grindr est minimaliste, mais propose les fonctionnalités essentielles que l’on attend d’une application de rencontre. Vous pouvez liker des profils qui se trouvent à proximité de votre position et aussi filtrer votre recherche en sélectionnant une tranche d’âge.

À l’inverse d’une appli de rencontre traditionnelle, Grinder ne propose pas de système de match. Ce qui laisse une plus grande liberté, mais ouvre également la porte à toutes sortes de sollicitations saugrenues. Quoi qu’il en soit, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour interagir avec un profil : engager la conversation, envoyer des photos, des vidéos, ou encore partager sa position. Cependant, on ne retrouve pas de fonction d’appels vidéo comme sur Tinder.

Grindr invite les utilisateurs à ajouter sur leur profil des tags, émojis et autres GIF à connotation sexuelle. En ce sens, cette application est avant tout destinée aux « plans cul », bien qu’il soit bien évidemment possible d’y trouver votre moitié. Elle interdit cependant les photos de profil explicites, mais vous laisse la possibilité de créer des albums privés à partager avec vos contacts.

publicités intempestives, ce qui nuit directement à la qualité de l’expérience utilisateur. D’autre part, l’interface n’est pas très intuitive.

L’application propose deux formules d’abonnement payantes. Parmi elles, on compte l’abonnement Xtra à 12,99 € par mois, qui supprime les publicités, et vous fait profiter de 600 profils de plus, tandis que la version gratuite se limite à vous en proposer quelques dizaines seulement. Elle offre également 14 filtres avancés pour affiner vos recherches, ainsi que la confirmation de lecture des messages. Enfin, la formule la plus complète, baptisée Unlimited, est proposée à 25,99 € par mois. Elle vous permet d’accéder à un nombre de profils illimité, mais également de voir qui a consulté votre profil, ou encore de passer en mode incognito.

10. Hily

Hily compte également parmi les meilleures apps de dating, du moins à condition d’opter pour la version payante. Cette application, loin de révolutionner le genre, vous permet toutefois d’envoyer des messages sans matcher avec les Crushs. Vous pouvez également effectuer des tests de compatibilité avec d’autres profils en répondant à une série de 10 questions. D’autre part et comme sur Lovoo, un système de Live vous permet de streamer afin de discuter en live avec d’autres utilisateurs.

L’application est par ailleurs assez bien conçue, seulement, elle ne vous permet pas de rechercher les profils à proximité de chez vous. Ce qui en fait sans doute l’app de dating gratuite la moins pratique de toutes de ce côté là. En effet, Hily vous présente sans distinction des profils de tous les horizons. L’appli vous spécifie toutefois lorsqu’un profil se trouve à proximité. Pour en rajouter une couche, de la publicité s’immisce après quelques switchs. Ainsi, trouver un profil pertinent avec la version gratuite tient plus du hasard, et s’apparente en ce sens à une perte de temps.

Pour débloquer les profils à proximité, vous devez donc passer par la formule payante, qui vous permettra également de voir les profils qui vous ont liké, d’accéder aux filtres avancés, de désactiver les pubs, ou encore de liker des profils en illimité. Quoi qu’il en soit, un peu à la manière de Meetic, Hily ne vous laisse pas vraiment le choix si vous souhaitez avoir une chance de rencontrer votre âme sœur ; à moins que cela ne vous dérange pas de parcourir beaucoup de kilomètres. En termes de tarifs, l’abonnement Hily Premium est proposé à 15,99 € par semaine, ce qui en fait une offre particulièrement onéreuse.