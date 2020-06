Apple double le prix de l’option 16 Go de RAM du MacBook Pro 13″ 1,4 GHz

C’est une très mauvaise surprise si vous aviez prévu d’acheter le nouveau MacBook Pro 13 pouces à 1,4 GHz. Sans prévenir, Apple vient de doubler le prix de l’option 16 Go de mémoire vive. Il faudra maintenant débourser 250 € au lieu de 125 € à sa sortie.

Apple vient de mettre à jour le prix de l’option 16 Go de RAM du MacBook Pro 13″ d’entrée de gamme pour une quelconque raison. Nous pourrions croire que la pandémie de Covid-19 est une fois de plus responsable des prix en hausse de la mémoire vive. Et pourtant, il semblerait que le marché de la RAM est stable depuis plusieurs semaines déjà. C’est donc une décision vraiment étonnante de la part du géant américain qui ne manque pas de fâcher de potentiels clients.

L’option 16 Go de RAM coûte maintenant 250 euros pour le MacBook Pro 13″ 1,4 GHz

Le MacBook Pro 13″ de base intègre un Intel Core i5 quadricœur de 8ᵉ génération à 1,4 GHz pour 8 Go de mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz. Quand vous choisissez de le personnaliser sur le site officiel, vous verrez que l’option 16 Go de mémoire LPDDR3 à 2 133 MHz coûte dorénavant 250 euros. Depuis sa sortie en mai, cette option ne coûtait que 125 euros. C’est en plus un ordinateur très apprécié des utilisateurs de macOS puisqu’il accueille le fameux clavier à ciseaux qui faisait défaut sur les précédents modèles.

D’ailleurs, il faut préciser que la France n’est pas le seul pays à avoir été touché par cette augmentation soudaine du prix de la RAM. Aux États-Unis, l’option 16 Go coûte désormais 200 $ contre 100 $ auparavant. Elle s’est aussi envolée de 100 £ au Royaume-Uni. Si vous vous décidiez à acheter le MacBook Pro 13″ 1,4 GHz avec 16 Go de mémoire vive, votre hésitation aura été onéreuse. Apple ajuste régulièrement ses prix, mais de là à les doubler, le géant américain y va fort.

Pour le moment, nous ne savons pas encore si Apple a prévu de doubler l’augmentation de la RAM sur les autres modèles et les différentes variantes du MacBook Pro. En tout cas, les prix sont pour le moment identiques à ceux d’origine, donc c’est peut-être le moment de passer à la caisse avant d’avoir une deuxième mauvaise surprise si vous aviez prévu d’en acheter un.

