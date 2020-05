Apple lance un nouveau MacBook Pro 13 pouces avec le clavier à ciseaux

Apple vient de mettre à jour la série 13 pouces des MacBook Pro. L’écran conserve la même taille, mais l’ordinateur accueille le fameux clavier à ciseaux. Il est aussi plus puissant et offre deux fois plus d’espace de stockage que l’ancienne version.

Crédit : Apple

La firme de Cupertino vient tout juste de dévoiler les quatre nouvelles variantes du MacBook Pro 13 pouces. De la même manière que le MacBook Air et le MacBook Pro 16 pouces, l’ordinateur bénéficie enfin du clavier à ciseaux. Il était en effet auparavant équipé du mauvais clavier papillon, ce qui constituait un gros point faible de l’appareil. Ce changement marque donc la fin des claviers papillons pour Apple, à la grande satisfaction des utilisateurs. La fuite datant du mois de mars n’était donc pas complètement véridique. Apple a bel et bien sorti un nouveau MacBook Pro au deuxième trimestre, mais il n’a pas un écran de 14 pouces. À 13 pouces, il conserve la même taille d’écran que son grand frère.

Un MacBook Pro plus puissant avec un clavier digne de ce nom

Le clavier à ciseaux, bien que très important, n’est pas la seule amélioration du nouveau MacBook Pro 13 pouces. Dans le communiqué de presse d’Apple, on apprend aussi qu’il est plus performant et qu’il propose deux fois plus d’espace de stockage que son aîné.

Crédit : Apple

Niveau spécifications, les deux versions les plus premiums du MacBook Pro 13 pouces accueillent les dernières puces Intel quatre cœurs 10e génération. L’espace de stockage de base est maintenant de 256 Go, contre 128 Go auparavant. La version la plus onéreuse peut même monter jusqu’à 4 To de stockage SSD. Autre petite nouveauté, la touche Esc ainsi que les touches fléchées en T inversé sont maintenant présentes.

Les prix augmentent pour certains modèles

Les prix des deux premiers modèles n’ont pas augmenté et sont toujours identiques. La configuration de base du MacBook Pro 13 pouces commence donc à 1 499 € avec l’Intel Core i5 8e génération à 1,4 GHz, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Le deuxième modèle à 1 749 € est quant à lui équipé d’un SSD de 512 Go.

Ce sont les deux plus grosses versions qui ont vu leur prix monter de 200 €. En personnalisant la version premium au maximum avec un Intel Core i7 de 10e génération à 2,3 GHz, 32 Go de mémoire LPDDR4X à 3 733 MHz et un SSD de 4 To, on atteint la somme de 4 379 €.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces est déjà disponible à l’achat sur le site d’Apple avec une livraison estimée entre le 18 et 26 mai. Ce rafraîchissement de l’appareil ne justifie peut-être pas forcément l’achat pour un utilisateur déjà en possession d’un MacBook Pro. Cependant, ce sont des nouveautés alléchantes pour ceux qui hésitaient encore à s’en procurer un.

