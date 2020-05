Apple Glass Steve Jobs Heritage Edition, probablement une fake news

Apple nourrit de grandes ambitions en matière de réalité augmentée et de réalité virtuelle. La firme ne s’en cache pas, et l’a encore démontré avec le rachat de NextVR il y a quelques jours. Les spéculations autour des produits Apple sont par essence sujettes au doute. Les antécédents et le sérieux de certains insiders permettent d’accorder du crédit à leurs annonces ou à leurs prédictions. Lorsque Ming-Chi Kuo se ravise et repousse la date de sortie des Apple Glass à 2022, on a plutôt tendance à lui faire confiance. Ces derniers jours, les lunettes à réalité augmentée d’Apple ont fait l’objet de nombreuses annonces, notamment de la part de Jon Prosser. Si au départ, nous n’avions aucune raison de ne pas les prendre au sérieux, le créateur de la chaîne YouTube Front Page Tech surenchérit au point de nous laisser perplexes.

Crédit : Apple

Depuis quelques jours Jon Prosser multiplie les déclarations au sujet des Apple Glass. Bien que le leaker ait plutôt bonne réputation, la quantité de détails apportée surprend. D’autant plus que jusque là, on ne connaissait pratiquement rien des lunettes Apple. Selon lui, les Apple Glass seraient commercialisées à 499 dollars pour un lancement prévu fin 2021. Plus surprenant, Apple aurait prévu de les dévoiler prochainement, en même temps que les iPhone 12. Elles seraient également disponibles sur prescription pour les équiper de verres correcteurs. Et dans ses dernières déclarations, Jon Prosser franchit encore une étape en annonçant que la firme travaille sur un prototype baptisé « Steve Jobs Heritage Edition » similaire aux lunettes sans monture qu’il avait l’habitude de porter. Un autre modèle s’inspirerait des Ray-Ban de l’actuel PDG d’Apple, Tim Cook. Des révélations qui remettent largement en cause ses annonces précédentes et sa crédibilité.

Apple Glasses : comment charger les lunettes de réalité mixte d’Apple ?

Des Apple Glass « Steve Jobs Heritage Edition », de la pure fiction selon Mark Gurman

À force de surenchérir, Jon Prosser finit par éveiller de sérieux soupçons sur l’authenticité de ses déclarations, et certains ne se privent pas de les qualifier de fake news. Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, lui répond : « Ai-je même besoin de dire que ceci (ainsi que le reste des histoires de lunettes Apple en réalité augmentée de la semaine dernière) est une pure fiction ? ». Difficile de ne pas lui donner raison. Il est déjà difficile de concevoir que le leaker ait obtenu autant d’informations et qu’il soit le seul à les connaître, mais on imagine encore plus mal comment Apple pourrait concentrer autant de technologie dans des lunettes sans monture.

Do I even need to say that this (along with the rest of the Apple AR glasses stories in the past week) is complete fiction? https://t.co/oLK3VVbz8H — Mark Gurman (@markgurman) May 21, 2020

Source : MacRumors