Apple : iOS 15 pourrait introduire la création de plusieurs profils utilisateur

Apple a déployé iOS 14 il y a seulement trois mois pour accompagner l’iPhone 12 qui est devenu le smartphone 5G le plus vendu au monde en deux semaines, mais iOS 15 fait déjà parler d’elle. En effet, la quinzième version du système d’exploitation mobile d’Apple pourrait reprendre une fonctionnalité que Google a déjà implémentée avec Android. Il s’agit de la création de plusieurs profils utilisateurs sur un même appareil.

Les iPhone 12, 12 Pro Max et 12 mini – Crédit : Denis Cherkashin / Unsplash

De nombreux utilisateurs d’Android sont déjà familiers avec cette fonctionnalité, mais pas encore ceux d’iOS. Néanmoins, il faut préciser que cette fonctionnalité est d’ores et déjà présente sur les Mac. Vous pouvez en effet créer plusieurs profils utilisateur sur macOS, ce qui est très pratique pour les ordinateurs portables partagés au sein d’une famille. En plus de renforcer la confidentialité, cette fonctionnalité permet avant tout de créer un environnement plus sécurisé pour les jeunes enfants.

Les utilisateurs de macOS et d’Android peuvent déjà créer et configurer plusieurs profils utilisateur

Nos confrères d’AppleInsider ont découvert un nouveau brevet de la firme de Cupertino. Celui-ci détaille un appareil capable de gérer plusieurs profils utilisateur avec différentes informations d’identification. Le brevet souligne notamment l’utilisation du Secure Enclave d’Apple qui est « un coprocesseur sécurisé qui comprend un gestionnaire de clés matériel isolé du processeur principal pour fournir une couche de sécurité supplémentaire ». Grâce au Secure Enclave, les prochains iPhone pourraient permettre aux utilisateurs de créer plusieurs profils en toute sécurité sur leur iPhone.

Le brevet explique que : « un dispositif informatique peut utiliser plusieurs codes d’authentification et clés de chiffrement associées ». Ainsi, tous les profils utilisateur d’un iPhone auraient leur propre code d’authentification et clé de chiffrement. Bien entendu, cette fonctionnalité marcherait aussi de pair avec un profil utilisateur de type administrateur. Celui-ci pourrait configurer les niveaux d’accès des autres utilisateurs. Par exemple, les parents pourraient avoir un profil administrateur pour surveiller les applications installées sur les profils des enfants.

Bien entendu, il ne s’agit que d’un brevet. Rien ne confirme qu’Apple va véritablement implémenter la fonctionnalité de création de plusieurs profils utilisateur. Ce ne serait en tout cas pas improbable puisque cela est déjà possible sur macOS et sur plusieurs appareils Android. D’ailleurs, Apple pourrait aussi mettre fin au support de l’iPhone 6s et de l’iPhone SE avec iOS 15.

