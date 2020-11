iOS 15 : Apple pourrait mettre fin au support de l’iPhone 6s et de l’iPhone SE

iOS 15 pourrait marquer la fin de la compatibilité avec l’iPhone 6s et l’iPhone SE. Selon les dernières informations, Apple se retrouverait contraint à arrêter le support de l’iPhone 6s et de l’iPhone SE en raison de leurs performances trop faibles.

iOS 15 est la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation mobile d’Apple. Elle est attendue pour l’année prochaine. L’arrivée d’iOS 15 apportera son lot de nouveautés pour les iPhone, mais elle marquera également la fin de vie de certains d’entre eux. D’après le site israélien The Verifier, les appareils en question qui seront abandonnés avec iOS 15 seraient l’iPhone 6s et l’iPhone SE.

L’iPhone 6s en blanc – Crédit : Julian Hochgesang / Unsplash

D’ailleurs, les utilisateurs de ces smartphones s’inquiétaient déjà qu’ils ne soient pas compatibles avec iOS 14. Le même site avait confirmé en juin que tous les appareils embarquant iOS 13 au minimum seraient compatibles avec iOS 14. Ces informations se sont révélées être correctes puisque l’iPhone 6s et l’iPhone SE de première génération ont reçu la mise à jour du système d’exploitation.

L’iPhone 6s et l’iPhone SE de première génération arrivent en fin de vie

Cette nouvelle n’est pas vraiment surprenante. Apple a lancé les iPhone 6s et 6s Plus à la fin de l’année 2015. Ce sont aujourd’hui les plus anciens modèles de la marque toujours supportés par iOS. De son côté, l’iPhone SE a été commercialisé en 2016. Il représentait l’entrée de gamme d’Apple et il était surtout destiné aux utilisateurs qui préfèrent les écrans de taille modeste.

C’est pour cette même raison qu’Apple a sorti cette année l’iPhone SE 2020 et plus récemment l’iPhone 12 mini. Celui-ci est à l’heure actuelle le smartphone 5G le plus compact au monde. Sa taille n’impacte pas ses performances puisqu’il embarque la même puce A14 Bionic que l’iPhone 12.

Aussi vraisemblable que cette information puisse l’être, il vaut mieux la prendre avec des pincettes pour le moment. Apple n’a encore rien confirmé officiellement. iOS 14 est récemment sorti avec de nouvelles fonctions pour l’iPhone 12, et nous sommes encore loin de l’annonce d’iOS 15.

Source : SlashGear