Quel MacBook choisir en 2022 ? Notre comparatif complet

Depuis sa création, Apple a une position très spéciale dans le monde de l’informatique. Avec son système d’exploitation MacOS, son design épuré, son positionnement haut de gamme et, aujourd’hui, son processeur M1 fait maison, la marque à la pomme continue de tracer son propre chemin.

Si le monde des PC portables offre une multitude de modèles très différents, la gamme de MacBook est beaucoup plus compacte. En 2022, seuls 4 modèles sont disponibles à la vente sur le site officiel d’Apple. Pour autant, ces modèles ont des caractéristiques bien différentes pour des usages plus ou moins professionnels. Voici notre guide d’achat pour vous aider à choisir votre MacBook.

MacBook Air 13 pouces (2020) Le MacBook premier prix pour les étudiants

Fin et léger

Silencieux

Connectique limitée

Absence de la Touch Bar

Webcam médiocre

Verdict : Grace à l'arrivée de la puce M1, le MacBook Air a fait un bond de géant en termes de performance. Comparé aux anciens modèles Intel, le MacBook Air 2020 peut être une alternative parfaite pour presque tous les utilisateurs. Avec une autonomie de plus de 10 heures et un poids plume, c'est le MacBook le plus agréable pour travailler n'importe où. Grace à son système de refroidissement sans ventilateur, il est ultra silencieux. C'est donc l'outil parfait pour les étudiants. Seul hic, il faudra débourser environ 1000 euros pour acquérir ce modèle. C'est un prix attractif pour un MacBook mais cela reste bien plus cher que n'importe quel PC portable d'entrée de gamme.

MacBook Pro 13 pouces (2020) Le meilleur rapport qualité/prix

Le moins cher des MacBook Pro

Touch Bar et Touch ID

Performances élevées On n’aime pas Uniquement 2 ports USB-C

Verdict : Premier MacBook Pro équipé de la puce M1, le 13 pouces a fait sensation à sa sortie en 2020. Lancé à un tarif très agressif pour Apple (moins de 1500 euros pour le modèle de base), cette version bénéficie de performances de haute volée mais aussi et surtout d'une autonomie incroyable qui justifie sa différence de prix avec le MacBook Air. L'écran est parfaitement calibré pour satisfaire les photographes et les graphistes. Le clavier, gros point faible des versions précédentes, a été entièrement repensé avec succès. En revanche, il est vraiment dommage d'avoir seulement 2 ports USB-C disponibles. Les utilisateurs sont obligés d'utiliser des adaptateurs multiports peu pratiques, faciles à perdre et onéreux. Lire le test

MacBook Pro 14 pouces (2021) Le meilleur ordinateur portable pour les créatifs

Magnifique écran mini-led

Connectique complète

Haut-parleurs très bons On n’aime pas Une encoche mais pas Face ID

Verdict : Pour cette version 14 pouces, Apple a mis les petits plats dans les grands en sortant une copie quasi parfaite. Le géant de Cupertino a su écouter les retours de ses utilisateurs pour peaufiner au maximum cette nouvelle génération de MacBook Pro. Le clavier et le trackpad sont exemplaires. La connectique a été revue avec le retour attendu du MagSafe mais aussi 3 ports USB-C, un port HDMI et un lecteur de carte SD. Mais c'est surtout l'écran mini-led au rendu magnifique et la présence des puces M1 Pro et M1 Max qui font la différence. Le MacBook Pro 14 pouces est la machine parfaite pour les métiers créatifs qui demandent beaucoup de ressources comme le montage vidéo 4K ou l'animation 3D.

MacBook Pro 16 pouces (2021) Le MacBook haut de gamme avec grand écran

Autonomie excellente

Performances haut de gamme

Finitions parfaites On n’aime pas 2,1 kg sur la balance

Encoche pour la webcam

Verdict : Le MacBook Pro 16 pouces bénéficie de toutes les qualités du modèle 14 pouces. Il s'agit donc d'un modèle ultra performant aux finitions exemplaires. Son écran plus grand permet un meilleur confort d'utilisation, notamment pour des tâches comme la retouche d'images ou le graphisme. Cerise sur la gâteau, l'autonomie est supérieure à celle de son petit frère (qui était déjà excellente). En revanche, sa taille et son poids en font un ordinateur moins pratique à déplacer quotidiennement. Comme pour le 14 pouces, les options pour augmenter la mémoire et le stockage sont proposées à des tarifs très élevés. Le modèle le plus complet frôle les 7000 euros.

Est-il intéressant d’acheter des modèles de MacBook plus anciens ?

Les MacBook ont la réputation d’être des machines qui vieillissent relativement bien. Il n’est donc pas insensé de se poser cette question afin d’acquérir un MacBook moins cher mais toujours performant. Il existe des versions avec des processeurs Intel qui ne sont plus commercialisées par Apple mais qui le sont toujours par des revendeurs. Le marché de l’occasion est aussi très actif. Pour autant, l’introduction de la puce M1 sur la nouvelle génération de MacBook a changé la donne. Le MacBook Air ou même le MacBook Pro 13 pouces ont des tarifs très agressifs pour Apple et bénéficient de performances aussi élevées que la plupart des anciens MacBook Pro. De plus, les modèles des années précédentes ont connu des problèmes de clavier et d’écran qui ont considérablement réduit leur durée de vie.

Pourquoi la puce M1 est une révolution chez Apple ?

Après 15 ans de partenariat avec Intel, Apple a lancé en 2020 sa propre puce. Basée sur une technologie de puce mobile, elle est optimisée pour MacOS et permet de gagner en performance et en efficacité. Contrairement à Intel, Apple a regroupé sur sa puce M1 à la fois le processeur, la mémoire, le graphique et le SSD. Cette architecture proche des puces développées pour les iPhone bénéficie d’excellentes performances tout en maximisant l’autonomie. Et cela se comprend tout à fait. Si Intel doit concevoir des puces qui fonctionnent sur des dizaines d’ordinateurs différents, Apple peut concentrer ses efforts de développement pour faire une puce parfaitement adaptée à ses seuls MacBook.

Pourquoi acheter un MacBook plutôt qu’un PC portable ?

La guerre PC-Mac fait rage depuis plusieurs décennies. Les philosophies sont très différentes entre les deux systèmes. Les PC portables sont conçus par une multitude de marques différentes avec des configurations qui s’étalent du bas de gamme au très haut de gamme. La concurrence fait rage chez les constructeurs de PC qui se battent pour offrir le meilleur rapport qualité/prix. De son côté, Apple est la seule marque à pouvoir concevoir des MacBook. Plutôt que de chercher le meilleur rapport qualité/prix pour concurrencer les PC, la marque à la pomme a préféré optimiser au maximum l’expérience utilisateur en créant un système fermé entièrement contrôlé par Apple. Souvent décriés pour leurs prix plus élevés que des PC avec des configurations équivalentes, les MacBook ont pourtant réussi à faire leur trou sur le marché des ordinateurs portables, non sans raison. Les utilisateurs vantent la qualité de finitions, les avancées technologiques, les logiciels propres à Apple… Ce sont des appareils plébiscités notamment par les créatifs qui apprécient également la qualité impeccable des écrans de la marque.

Quelles sont les rumeurs concernant les futurs modèles de Macbook ?

Les produits Apple passionnent et de nombreuses rumeurs plus ou moins farfelues circulent sur le net.

Logiquement, le prochain modèle à sortir devrait être une nouvelle version du MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2. L’ordinateur devrait être relativement similaire dans sa conception à la version 2020 mais il devrait surtout bénéficier de meilleures performances.

Un MacBook Pro avec processeur Intel pourrait également arriver sur le marché pour un public de professionnels qui utilisent des logiciels qui ne sont pas encore supportés par la puce Apple.

Enfin, un incroyable MacBook à écran pliable de 20 pouces serait aussi en préparation. Mais il semblerait qu’il ne soit pas disponible avant 2025.

Évidemment, ces rumeurs sont à prendre avec beaucoup de précautions.