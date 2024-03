Apple préparerait un MacBook géant et pliable, une révolution pour 2027

© Unsplash

Le MacBook est incontournable pour de nombreux travailleurs et étudiants pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Même s’il faut mettre le prix pour s’en procurer un, Apple fait en sorte que les consommateurs ne regrettent pas leur achat, comme le prouvent les performances du MacBook Air 15 pouces M3.

La marque à la pomme aurait plus d’un tour dans son sac et préparerait déjà un modèle vraiment révolutionnaire. Apple travaillerait sur un MacBook géant et pliable qui pourrait en quelque sorte se transformer en iPad.

Apple travaillerait sur un MacBook géant et pliable pour 2027

L’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la tech et plus particulièrement de l’univers d’Apple, indique le constructeur américain travaillerait sur un appareil pliant. Contre toute attente, il ne s’agirait pas d’un iPhone, mais bien d’un MacBook.

« Ma dernière enquête indique qu’à l’heure actuelle, le seul produit pliable d’Apple dont le calendrier de développement est clair est le MacBook de 20,3 pouces, dont la production de masse est prévue pour 2027 », assure Ming-Chi Kuo.

L’analyste, considérée comme l’une des sources les plus fiables du milieu, va donc à contre-courant des rumeurs qui indiquent qu’un iPhone pliable arriverait entre 2026 et 2027. Reste à voir comment le MacBook pourrait se replier sur lui-même. Peut-être que le produit aura la capacité de se transformer en iPad et faire office de solution deux-en-un.

Ce nouveau MacBook pourrait aussi attirer les consommateurs grâce à son format. Sachant que le plus grand appareil d’Apple mesure 16 pouces, un MacBook de 20,3 pouces représenterait un immense bond en avant de la part du constructeur. Pour un usage professionnel, un tel laptop pourrait rencontrer un grand succès si les performances sont au rendez-vous.

Évidemment, le prix de ce nouveau modèle devrait se situer dans des hauteurs jamais atteintes pour un MacBook, même si les tarifs ont grimpé avec les récents appareils. Il faudra sûrement attendre de longs mois avant qu’Apple n’évoque officiellement ce produit, si tant est que les propos de Ming-Chi Kuo soient justes.