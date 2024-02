Apple lance une application « incroyablement rapide » pour les fans de sport

© Apple

Les fans de sport possèdent sans doute une ou plusieurs applications sportives sur leur smartphone. Pour suivre les résultats de leurs joueurs et équipes favorites ainsi que l’actualité, elles se révèlent extrêmement pratiques. Il faut simplement savoir que les applications de paris sportifs d’Android sont toutes dangereuses pour vos données.

Visiblement, Apple pense qu’il peut se faire sa place malgré la vive concurrence sur ce marché. La marque à la pomme vient de lancer une nouvelle application, nommée Apple Sports, qui proposent les scores en direct, des statistiques et bien plus encore.

Apple Sports, la nouvelle application pour suivre les résultats sportifs

Voici un nouveau venu sur le marché des applications sportives et pas des moindres, puisqu’il se nomme Apple. L’entreprise américaine vient de déployer Apple Sports aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Même si elle prend en charge la langue française (l’espagnol également) l’application n’est pas disponible chez nous.

Apple Sports donne accès aux résultats en temps réel, aux statistiques sur les joueurs, joueuses et les équipes des sports et championnats les plus populaires du monde, malgré quelques absences notables. Voici les compétitions disponibles sur l’application.

MLS

NBA

NCAA basketball (les championnats universitaires masculins et féminins)

NHL

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Serie A

La marque à la pomme précise que d’autres sports seront disponibles au fil du temps, notamment la MLB, la NFL. On note aussi l’absence totale de sports individuels comme le tennis. À l’instar de la plupart de ses concurrents, Apple Sports permet à l’utilisateur de choisir des équipes et compétitions favorites pour avoir accès plus facilement à leur calendrier et résultats.

Les amateurs de paris peuvent aussi avoir accès aux cotes en direct. Grâce à un bouton, les fans pourront même accéder à l’application Apple TV afin de regarder les matchs en direct à partir d’Apple et des applications de streaming connectées.

Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, décrit le service comme un accès « incroyablement rapide aux résultats et aux statistiques ». Apple Sports est gratuit pour tous les modèles d’iPhone fonctionnant sous iOS 17.2 ou une version ultérieure.

