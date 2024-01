WhatsApp : le partage de fichiers devient plus rapide, plus besoin d’Internet

© Pexels

WhatsApp veut continuer à régner sur le marché des applications de messageries instantanées. Pour cela, Meta met régulièrement à jour l’application en y apportant de nouvelles fonctionnalités. En novembre dernier, WhatsApp intégrait notamment la recherche de messages par date sur Android, comme iOS le permettait déjà depuis un moment.

En cette rentrée, l’application pourrait accueillir une nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers. WhatsApp pourrait bientôt permettre l’échange de fichiers avec les utilisateurs proches tel que l’autorise QuickShare.

WhatsApp lance le partage de fichiers avec les utilisateurs à proximité

WhatsApp vient de déployer la mise à jour 2.24.2.20 en version bêta via sur Google Play. Grâce à cette MAJ, l’application teste une nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers. Grâce à elle, deux utilisateurs de WhatsApp qui se trouvent à proximité l’un de l’autre seront en mesure de s’échanger photos ou encore vidéos.

Pour cela, il suffit d’activer la fonctionnalité dans les paramètres puis de secouer l’appareil pour générer une demande de partage. Le destinataire la recevra alors dans l’application de messagerie instantanée et n’aura plus qu’à l’accepter. WhatsApp précise que même par cette méthode, le partage de fichiers est chiffré de bout en bout.

© WaBetaInfo

Visiblement, le numéro de téléphone des deux parties reste caché lors de l’opération, comme le montre WaBetaInfo, ce qui pourrait faire de ce moyen d’échange un processus plébiscité. Une preuve que Meta prend de plus en plus considération la confidentialité des utilisateurs et la sécurisation des données. En fin d’année dernière, WhatsApp déployait un nouveau moyen de protéger son adresse IP pendant les appels.

Pour le moment, seuls les participants au Programme bêta peuvent tester cette nouvelle fonction de partage. Celle-ci rappelle le Quick Share de Google et Samsung, qui autorise l’échange de fichiers avec d’autres personnes à proximité en seulement quelques clics grâce au Wi-Fi ou Bluetooth.

La nouvelle méthode de partage de WhatsApp peut aussi se faire avec le Bluetooth en plus des données cellulaires et du Wi-Fi. En revanche, difficile de savoir s’il sera également possible de transférer jusqu’à 100 fichiers sur Android comme le permet WhatsApp depuis l’an dernier. Il faudra sûrement attendre que la mise à jour soit déployée pour le grand public afin d’en savoir plus.