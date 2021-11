Apple : le premier casque AR/VR de réalité mixte serait lancé en 2022 et il coûterait cher

Apple se rapproche de plus en plus de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Les lunettes connectées seraient même le dernier projet de Tim Cook en tant que PDG. Ces lunettes connectées aussi surnommées Apple Glass pourraient aussi projeter leur écran sur la rétine de l’utilisateur, mais cette technologie n’arrivera probablement pas sur le premier modèle.

Oculus Quest 2 – Crédit : Remy Gieling / Unsplash

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait prévu de lancer son premier casque de réalité mixte en 2022. Comme Ming-Chi Kuo l’avait expliqué il y a quelques mois, le casque AR/VR sortirait avant les lunettes connectées. Celles-ci arriveront par la suite, probablement pas avant 2023.

Le casque d’Apple mélangeant réalité virtuelle et réalité augmentée sera vendu à un prix élevé

Mark Gurman a dévoilé que : « Apple prévoit de lancer son propre appareil coûteux avec des puces avancées, des capteurs et des fonctionnalités basées sur les avatars dès l’année prochaine ». En effet, le premier casque AR/VR de la firme à la pomme promet d’être vendu à un prix particulièrement élevé. Plus tôt cette année, une source annonçait que le casque de réalité mixte serait vendu aux alentours des 3 000 $, ce qui corrobore la déclaration de Mark Gurman.

De plus, le casque AR/VR ne serait pas exclusivement dédié à la réalité augmentée. Apple n’est pas forcément réputé dans le domaine du jeu vidéo. Cependant, le casque pourrait tout de même faire tourner les jeux dans de très bonnes conditions. D’après Mark Gurman, « le premier casque d’Apple sera de type réalité mixte. Cela signifie qu’il aura à la fois des capacités AR et VR. Alors que le jeu peut être fait dans les deux environnements, la réalité virtuelle est ce que vous voulez pour des jeux vraiment hautes performances avec de très bons graphismes ».

Ainsi, le casque d’Apple viserait dans un premier temps « une expérience de réalité mixte qui peut gérer des jeux en réalité virtuelle de haute qualité ». En effet, l’objectif d’Apple est de se concentrer uniquement sur la réalité augmentée dans le futur. Mark Gurman estime qu’un véritable casque AR arrivera dans plusieurs années.

Source : 9to5Mac