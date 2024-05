Apple n’est plus roi de la satisfaction client, cette marque de smartphones rattrape la pomme

Apple n’est plus le roi de la satisfaction client en matière de smartphones. L’iPhone 15 n’aura visiblement pas été suffisant pour faire face à la concurrence d’un autre fabricant qui joue désormais sur un pied d’égalité aux États-Unis avec la pomme : Samsung.

Apple est toujours resté le roi de la satisfaction client sur le marché du smartphones. Avec son écosystème bien rodé, l’expérience high-tech Apple est fluide et fonctionne sans accroc entre ses différentes composantes. Malheureusement pour la firme de Cupertino, elle est maintenant rattrapée par son rival de toujours : le géant sud-coréen Samsung et ses smartphones Galaxy.

Samsung est à égalité avec Apple en satisfaction client aux Etats-Unis

Android Authority rapporte que Samsung a regagné le terrain perdu face à Apple dans l’indice ACSI. Cette étude est menée chaque année pour mesurer la satisfaction et l’opinion des consommateurs à l’égard de divers produits aux États-Unis. Ces produits vont des services financiers aux appareils électroménagers, en passant par les smartphones, domaine qui nous intéresse plus particulièrement.

L’étude de cette année sur les smartphones montre que les deux marques sont au coude-à-coude. Désormais, les clients de Samsung sont tout autant satisfaits que ceux d’Apple. La déception des utilisateurs de l’iPhone 15 Pro aurait-elle joué dans cette stagnation de la satisfaction client chez Apple ?

La pomme était le leader du marché en 2022 avec une note de 80/100, de 81 en 2023, et de 82 cette année. Samsung fluctue davantage. La firme sud-coréenne égalait Apple en 2022, mais avait perdu cette place en 2023 avec un score stable de 80. Pour 2024, Samsung est passé à 82 points, rattrapant une fois de plus Apple.

Samsung rattrape Apple pendant que Google descend aux enfers

Ces résultats pour l’année 2024 désignent en réalité une large portion de l’année 2023. Les dates de sortie des smartphones phares des différentes marques peuvent ainsi jouer. Les clients ont eu le temps d’acheter l’iPhone 15 le plus récent et le plus performant depuis septembre. La clientèle Samsung moins, puisque la gamme Galaxy S24 est sortie seulement le 31 janvier.

Le plus grand bond est réalisé par Motorola, qui passe de 75 en 2023 à 77 en 2024. Google est l’entreprise qui déçoit le plus, avec une baisse de 1 % de la satisfaction des consommateurs, en passant de 78 à 77 sur 100. Le Pixel 8a, désormais officiel, saura-t-il rattraper ces résultats en berne ? Plus globalement, les fabricants de smartphones ont vu la satisfaction de leur clientèle s’améliorer.