Galaxy S24, S24+, S24 Ultra officiels : plus puissants, plus autonomes, les nouveaux smartphones de Samsung misent à fond sur l’IA

A l’occasion de sa conférence Galaxy Unpacked, Samsung vient de lever le voile sur les smartphones haut de gamme, les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Outre des nouveaux processeurs, plus véloces, chaque modèle a subit quelques améliorations techniques appréciables. Mais le constructeur a surtout mis au point des solutions logicielles, basées sur l’intelligence artificielle, pour faciliter la vie des utilisateurs.

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Avec l’arrivée en fanfare des NPU (Neural Processing Unit) au sein des dernières puces Qualcomm, Apple et Intel, l’année 2024 va faire la part (très) belle à l’intelligence artificielle. Et, bien sûr, les nouveaux smartphones haut de gamme dévoilés par Samsung à l’occasion de la conférence annuelle Galaxy Unpacked, vont apporter leur lot de fonctions “intelligentes” en plus des améliorations matérielles communes à chaque nouvelle génération de Galaxy S. Passons en revue les nouveautés des Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 : deux processeurs pour trois smartphones

L’année dernière, les trois Galaxy S étaient équipés de la même puce Qualcomm haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 2. Cette année, la donne change quelque peu, puisque le nouveau fer de lance de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, est désormais réservé au Galaxy S24 Ultra. Ce dernier devrait donc offrir des performances de premier plan, à l’instar du smartphone RedMagic 9 Pro que nous avons testé il y a un mois et qui était l’un des premiers à intégrer la nouvelle puce de Qualcomm.

Les Galaxy S24 et S24+ embarquent quant à eux le nouveau processeur Exynos 2400 de Samsung. Ce n’est pas vraiment une surprise car le constructeur avait fait cette annonce lors de la présentation de la puce en octobre dernier.

Les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un S24 Ultra plus plat et des S24 / S24+ un peu plus grands

Une des nouveautés du S24 Ultra réside dans l’utilisation du titane pour la réalisation de son boîtier. Ce dernier s’annonce donc plus résistant que celui de son prédécesseur. D’autre part, l’écran est protégé des chocs et rayures par le revêtement Gorilla Glass Armor, le plus résistant du constructeur Corning.

Et, comme l’année dernière, le châssis du Galaxy S24 Ultra se distingue de celui de ses deux petits frères par des angles beaucoup plus vifs. Les Galaxy S24 et S24+ disposent pour leur part d’un châssis réalisé en aluminium armor, alors que leur écran est protégé par le revêtement Corning Gorilla Victus 2.

Autre surprise, le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un écran entièrement plat. C’est le premier modèle Ultra à ne pas disposer d’une dalle OLED incurvée depuis longtemps ! Le constructeur abandonne donc les bords d’écran arrondis, présents sur le Galaxy S23 Ultra, qui apportaient pourtant une touche sophistiquée au smartphone.

Samsung Galaxy S24 Ultra – Ecran plat – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24 Ultra – Ecran plat – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24 Ultra – Ecran plat – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et si la diagonale de l’écran du Galaxy S24 Ultra est inchangée par rapport au Galaxy S23 Ultra (6,8 pouces en l’occurrence), les dalles OLED des Galaxy S24 et Galaxy S24+ ont gagné 0,1 pouce ! Celles-ci font désormais 6,2 et 6,7 pouces de diagonale, respectivement, contre 6,1 et 6,6 pouces pour les écrans des Galaxy S23 et Galaxy S23+. On note en outre que la définition d’affichage du Galaxy S24+ passe du Full HD+ (2340 x 1080 pixels) au QHD+ (3080 x 1440 pixels), comme le Galaxy S24 Ultra.

Pour ce qui est des taux de rafraichissement de l’affichage, on note que les trois modèles exploitent désormais une dalle OLED LTPO, dont la fréquence peut donc varier entre 1 Hz et 120 Hz, selon l’application utilisée, afin d’optimiser l’autonomie.

Pour le reste, les trois Galaxy S24 sont certifiés IP68, gage de résistance à l’eau et à la poussière. Et ils sont disponibles en quatre couleurs :

Noir, argent, indigo et crème pour les S24 et S24+.

Noir, gris, violet et ambre pour le S24 Ultra.

Et, comme chaque année, trois autres coloris sont disponibles exclusivement sur le site du constructeur : bleu, vert et orange (décliné sur les trois modèles).

Le S24 Ultra est proposé en 4 couleurs : Violet, noir, gris et ambre. Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Photo : seul le S24 Ultra bénéficie de nouveautés

L’équipement photographique des Galaxy S24 et S24+ est identique à celui des Galaxy S23 et Galaxy S23+. S’il est plutôt dommage que les objectifs et capteurs n’évoluent pas, ce n’est pas dramatique car les performances des deux smartphones de 2023 étaient excellentes.

On retrouve donc un objectif principal grand angle associé à un capteur de 50 mégapixels (23 mm, avec stabilisation optique), un téléobjectif 3x avec capteur de 10 mégapixels (stabilisé lui aussi), et un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels (13 mm). Le tout est complété par un capteur frontal de 12 mégapixels (25 mm) pour les selfies.

En revanche, une modification a été apportée à l’équipement photo du Galaxy S24 Ultra. En effet, si son objectif grand angle est associé, comme sur le Galaxy S23 Ultra, à un capteur principal de 200 mégapixels (23 mm, OIS), son premier téléobjectif 10x de 10 mégapixels a été remplacé par un capteur de 50 mégapixels associé à un téléobjectif avec zoom optique 5x. Le second téléobjectif reste inchangé (zoom optique 3x en 10 mégapixels), tout comme l’ultra grand angle, toujours de 12 mégapixels.

La capacité des batteries des Galaxy S24 et S24+ (légèrement) revue à la hausse

Si les Galaxy S de l’année dernière offraient déjà une autonomie des plus satisfaisantes, les modèles de la gamme S24 pourraient s’avérer encore plus endurants, puisque Samsung a doté les Galaxy S24 et Galaxy S24+ d’une batterie légèrement plus grosse.

Ainsi, le Galaxy S24 intègre désormais une batterie de 4000 mAh, soit une hausse de 100 mAh par rapport au S23. En revanche, la charge filaire s’effectue toujours avec une puissance maximale de 25 W. Et pour le Galaxy S24+, la progression est un peu plus significative, puisque sa batterie a maintenant une capacité de 4900 mAh, soit 200 mAh de plus que celle du Galaxy S23+.

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En revanche, avec une capacité de 5000 mAh, la batterie du Galaxy S24 Ultra ne change pas par rapport au Galaxy S23 Ultra. Toutefois, grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, moins énergivore que le Snapdragon 8 Gen 2, il est probable que l’autonomie du Galaxy S24 Ultra progresse encore.

Les Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra bénéficient toujours d’une charge rapide en 45 W. Sans oublier la charge sans fil (en 15 W) disponible sur les trois modèles.

De l’intelligence Artificielle à tous les niveaux !

L’intelligence artificielle était déjà omniprésente en 2023, et le phénomène sera encore plus répandu en 2024, avec l’arrivée des processeurs pour smartphones et ordinateurs spécialement conçus pour accélérer ces tâches spécifiques, tout en réduisant la consommation électriques des appareils.

Avec leurs puces Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm et Exynos 2400, les Galaxy S24 sont prêts à tirer le meilleur parti des nouvelles applications qui font appel à l’IA. Le constructeur a donc mis les moyens pour intégrer à divers endroits du système des fonctions intelligentes, destinées à faciliter les communications et à renforcer la créativité.

Par exemple, l’intelligence artificielle est mise à profit pour améliorer la traduction instantanée, qu’il s’agisse d’un appel téléphonique, de communications écrites (dans Messenger, Whatsapp, Instagram ou d’autres applications) ou d’une conversation avec une personne qui se trouve devant nous. A chaque fois, il suffit de parler ou d’écrire, puis de cliquer sur un bouton pour que la traduction soit réalisée très rapidement dans l’une des 13 langues reconnues.

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une autre fonction, appelée “entourer pour chercher” permet d’effectuer une recherche très simplement. En effet, comme son nom l’indique, il suffit de délimiter un objet à l’écran du bout du doigt (en traçant son contour plus ou moins grossièrement) pour que Google identifie l’endroit, la personne ou un objet sur lequel on veut en savoir plus.

D’autre part, un assistant Web pourra être mis à profit pour analyser de long textes et en faire un résumé, en quelques secondes, avec éventuellement une traduction à la volée, si le texte est écrit dans une langue que l’on ne maitrise pas.

D’autres fonctions exploitant l’IA offriront des possibilités inédites dans le domaine de la retouche photo. Le module photo proposera des suggestions de retouche, afin – par exemple – d’éliminer certains éléments de l’image, comme des reflets disgracieux dans une vitre. Il sera également possible d’obtenir un élargissement du cadrage, en “étendant ” le paysage aux extrémités des images…

Samsung Galaxy S24 Ultra – Ecran plat – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24 Ultra – Ecran plat – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy S24 Ultra – Ecran plat – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sept ans de mises à jour et prix à la baisse

Pour garantir une grande pérennité à ses nouveaux smartphones, Samsung annonce sa volonté d’assurer les mises à jour du système d’exploitation et des fonctions de sécurité pendant pas moins de 7 ans ! Ce faisant, le constructeur se place au niveau de Google, dont les derniers Pixel 8, que nous avons testés en octobre dernier, devraient eux aussi bénéficier de mises à jour régulières pendant la même durée.

Et, pour ce qui est des prix, on constate que Samsung a fait un effort appréciable pour les Galaxy S24 et Galaxy S24+.

Le Galaxy S24 est disponible en deux versions :

8 Go de mémoire / 128 Go de stockage : 899 €

8 Go de mémoire / 256 Go de stockage : 969 €

Ces prix correspondent donc à une baisse par rapport à ceux du Galaxy S23 de l’année de dernière, qui était proposé – à son lancement – à 959 € et 1019 €.

Le Galaxy S24+ est proposé en deux configurations :

12 Go de mémoire / 256 Go de stockage : 1169 €

12 Go de mémoire / 512 Go de stockage : 1289 €

Ces prix sont aussi un peu moins élevés que ceux du Galaxy S23+ à son lancement, qui étaient de 1219 € et 1339 €. Ils sont d’autant plus intéressants que le Galaxy S23+ ne disposait que de 8 Go de mémoire !

En revanche, les prix du Galaxy S24 Ultra sont sensiblement identiques à ceux du modèle de l’année dernière, sauf pour le premier modèle qui voit son prix augmenter de 50 € :

Le Galaxy S24 Ultra existe en 3 versions :

12 Go de mémoire / 256 Go de stockage : 1469 €

12 Go de mémoire / 512 Go de stockage : 1589 €

12 Go de mémoire / 1 To de stockage : 1829 €

