Apple prépare un iPad pliable pour 2024, pas de nouveaux modèles en 2023

Concept d’iPad pliable © Luna Display

L’année 2023 ne sera pas marquée par la sortie de nouveaux iPad. Telles sont les prévisions de l’éminent analyste Ming-Chi Kuo qui nous donne régulièrement les tendances sur les futurs produits à la pomme. L’année 2024 sera quant à elle riche en nouvelles tablettes. Apple commencera par lancer un iPad mini, la production de masse étant prévue pour le premier trimestre. Mais ce n’est pas tout.

Quand sortira l’iPad pliable d’Apple ?

Alors que la concurrence est déjà bien avancé sur ce segment, Apple prévoit de commercialiser un iPad pliable en 2024. Il s’agira du premier appareil pliable Apple de l’histoire. Pour le mettre au point, le constructeur s’associera avec Anjie Technology, un fabricant de Suzhou qui fabriquera “une béquille en fibre de carbone”. Ces prévisions collent avec celles de Samsung qui avait déjà anticipé le lancement d’un iPad pliable en 2024.

Apple devrait connaître une année 2023 difficile sur le marché des tablettes, une baisse des ventes (entre 10 et 15 %) étant prévue en raison de l’absence de nouveaux produits. En revanche, le lancement d’un nouvel iPad mini et d’un iPad pliable devrait stimuler les ventes en 2024. D’autant que la gamme de tablettes à la pomme pourrait encore plus s’élargir si l’on se fie aux derniers bruits de couloir.

D’après The Information, Apple planche sur un énorme iPad qui s’étalerait sur 16 pouces. Égalant la taille des plus grands MacBooks Pro, ce modèle se destinerait notamment aux artistes, designers et aux autres utilisateurs cherchant à mettre à profit leur tablette dans leur travail de tous les jours. Par ailleurs, le constructeur prévoit de proposer des iPad Pro OLED l’année prochaine. L’occasion d’offrir un contraste infini tout rendant l’appareil plus fin et plus léger.