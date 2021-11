Quel iPad choisir en 2021 ? Tous les meilleurs prix des tablettes Apple

Apple est sur tous les fronts depuis la rentrée et les iPad ne font pas exception à la règle avec les nouveaux iPad Mini et iPad tout court présentés en septembre 2021. Mais le marché des tablettes est assez particulier même chez la marque californienne. Les cycles de remplacement sont plus longs que pour les smartphones et des iPad retirés du catalogue « officiel » demeurent parfaitement à l’aise face aux dernières moutures du propriétaire. Il y aurait donc de bonnes affaires en perspective.

iPad Mini : la star de la fin de l’année

Apple iPad Mini (2021) 559€ > Amazon

Apple aura pris son temps pour renouveler son iPad Mini puisque la précédente génération a disparu officiellement il y a plus d’un an. Mais l’attente en valait la chandelle ! Son format compact connaît ses véritables fans qui voient là un compagnon parfait pour le quotidien : lire ou regarder des vidéos en déplacement, surfer sur des sites Web… C’est d’autant plus vrai que le nouvel iPad Mini s’offre un écran un peu plus grand, 8,3 pouces contre 7,9 pouces, pour un encombrement et un poids légèrement réduit. De quoi hésiter éventuellement entre l’iPad mini 6 et l’iPad Air 2020.

Il n’y a pas de miracle : Apple a réduit les bordures autour de la dalle avec un taux d’occupation qui passe de 70,6 à 77,4 %. Le nouveau profite par ailleurs d’une mécanique nettement plus puissante puisqu’on passe d’un A12 Bionic à un A15 Bionic. Il gagne aussi 1 Go de RAM passant ainsi à 4 Go. L’iPad Mini existe en quatre couleurs (gris sidéral, rose, mauve et lumière stellaire), en 64 et 256 Go de mémoire et en version simplement Wi-Fi ou Wi-Fi + 5G. Soit des tarifs allant de 559 à 899 €. Enfin, sachez que le Mini prend en charge l’Apple Pencil. Reste à savoir si vous préférer un iPad Air plus grand ou la compacité de l’iPad mini 6.

iPad (2021) : Apple attaque les prix

L’iPad évolue aussi pour 2021 avec des caractéristiques peaufinées et un positionnement tarifaire repensé. En effet, le prix d’attaque de cette nouvelle génération est désormais de 389 € (version Wi-Fi en 64 Go). Les différences par rapport à la version précédente ne sont pas énormes du point de vue technique. Son écran présente les mêmes caractéristiques tout comme la partie radio (pas de Wi-Fi 6 ou de 5G). Apple a upgradré le processeur en passant du A12 au A13 et la caméra frontale qui affiche désormais 12 mégapixels, une optique ultra grand-angle et la possibilité de filmer en 1080p.

L’iPad 2020 pourrait donc constituer une bonne affaire, mais vous risquez d’avoir du mal à le trouver en neuf. Nous avons tenté l’expérience chez Amazon qui le propose plus cher que le modèle 2021 avec 32 Go de mémoire contre 64 Go… Inutile donc de vous faire un dessin.

iPad Air : un design tout en finesse très classe

Apple iPad Air (2020) 589,99€ > Amazon

Le modèle actuel a été lancé en 2020 et il vient se placer du point tarifaire nettement au-dessus de l’iPad 2021. En effet, il faut au minimum débourser 669 € pour une version Wi-Fi en 64 Go. C’est tout de même 280 € de plus. Bien entendu, l’iPad Air présente des lignes bien plus sexy. Malgré son écran légèrement plus grand, 10,9 pouces contre 10,2 pouces, il est un peu plus compact et léger. Sa finesse est exceptionnelle : 6,1 mm (7,5 mm pour l’iPad). De plus, il est proposé en de nombreuses couleurs dont un vert et un bleu particulièrement originaux.

L’iPad Air bénéficie par ailleurs d’une caméra dorsale plus perfectionnée avec son capteur de 12 mégapixels. Son processeur est plus récent que l’iPad 2021, un A14 Bionic en l’occurrence, mais à l’usage la différence ne devrait pas sauter aux yeux. Finalement, à moins d’être vraiment prêt à dépenser plus pour ce fameux design, peut-être notre choix se porterait sur un iPad 2021 en 256 Go qui est affiché au prix de 559 €. Et en lui rajoutant l’Apple Pencil vous arriverez quasiment au même prix que l’iPad Air de base.

iPad Pro 2021 : changement de monde

Apple iPad Pro (2021) 879€ > Amazon

Chez Apple la mention Pro ne signifie pas que cette gamme de tablettes se concentre sur le marché de l’entreprise où elle accompagnerait par exemple des commerciaux sur le terrain. Non, les iPad Pro se destinent aux passionnés, aux personnes désireuses d’avoir ce qu’il y a de mieux, tout simplement. Une fois ce petit préambule fait, force est de constater qu’Apple frappe très fort ! En effet, cette gamme qui est proposée en deux tailles d’écran (11 et 12,9 pouces) dissimule un processeur M1 et non un A1xx.

Exit donc ici une mécanique partagée avec les iPhone puisqu’il s’agit de l’architecture des MacBook Pro ! La frontière entre tablette et ordinateur tablette n’aura donc jamais été aussi étroite. Dire que ces iPad sont ultra puissants n’étonnera personne, mais la question qui se pose alors est le pourquoi d’une telle puissance, car un iPad Air 2020 offre à iPadOS 15 la même fluidité au quotidien.

Mais les iPad Pro conservent quelques atouts dans leur manche. Leur écran tout d’abord arbore une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des mouvements plus fluides. La version 12,9 pouces s’appuie en prime sur la technologie mini-LED pour un rétroéclairage plus homogène et un contraste quasiment infini comme l’OLED. Les iPad Pro vont un peu plus loin en photo aussi avec une caméra ultra grand-angle et un radar Lidar. La caméra frontale est dotée d’un capteur de 12 mégapixels et d’une stabilisation électronique.

Bien entendu tout ceci se paie au prix fort puisqu’il faut compter 899 € pour la version 11 pouces (128 Go et Wi-Fi) et 1219 € pour son équivalent en 12,9 pouces. Ils existent aussi dans des versions combinant le Wi-Fi 6 et la 5G. Là le ticket d’entrée est fixé à 1069 €. En termes de stockage, il est possible d’aller très loin : 2 To !

De quelle capacité mémoire ai-je vraiment besoin ?

La gamme actuelle offre au minimum 64 Go de mémoire de stockage, une capacité théorique, car une part variable est occupée par le système d’exploitation et les applications préinstallées. Cela nous semble plutôt judicieux d’avoir arrêté la commercialisation de versions 32 Go. Dans les faits, cela peut suffire à certains utilisateurs, mais cela laisse peu de marge de manœuvre et quoi de plus embêtant que d’avoir à faire un tri régulier dans ses applications et de supprimer des fichiers multimédias ?

Apple iPad 2021, disponible en 64 ou 256 Go

Basculer sur un modèle 128 Go constitue un premier pas, mais cette capacité n’est plus proposée pour les iPad Air, iPad Mini et iPad actuels. Il faut directement passer à 256 Go. La différence de prix est assez importante, mais vous devriez être à l’abri longtemps. Les iPad Pro grimpent bien au-delà en étant disponibles en 512 Go, 1 To et même 2 To. Des espaces de stockages énormes dont seuls les gros utilisateurs devraient tirer vraiment profit.

MacBook ou iPad, lequel choisir ?

Avec l’arrivée de l’iPad Pro et plus particulièrement de la version 12,9 pouces qui peut être équipée d’un clavier, de nombreuses personnes se sont interrogées sur le fait que ce duo pouvait remplacer un MacBook. La question se situe à nos yeux plus sur le plan du système d’exploitation que de l’aspect matériel. Certaines fonctions et applications ne sont pas présentes surtout dans le cadre d’une utilisation professionnelle. Nous pensions par exemple à un puissant explorateur de fichier permettant de se connecter à des serveurs distants…

MacBook Pro Intel et iPad Pro 2021 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Ensuite quel serait véritablement l’intérêt réel ? L’autonomie ? À l’heure où iPad Pro et MacBook se partagent l’architecture M1, elle tend à fortement se rapprocher. Le prix ? Pas vraiment non plus. Un MacBook Air de base (8 Go de RAM et 256 Go de stockage) vous sera facturé 1129 € contre 1329 € pour un iPad Pro 12,9 pouces 256 Go sans compter le prix du Magic Keyboard (399 €) ou du Smart Keyboard Folio (219 €). Le tout revient donc plus cher pour un poids plus élevé. Nous pensons qu’il faut percevoir l’iPad comme un complément et non comme un concurrent des MacBook.

Apple Pencil, indispensable ou accessoire ?

Le Pencil, qui en est aujourd’hui à sa seconde génération, est facturé 135 € par Apple. Un prix élevé pour un produit abouti, même si tout le monde n’en aura pas forcément l’utilité. On peut le percevoir sur deux angles différents. Le premier peut être qualifié d’artistique. Sa précision est suffisante pour créer des œuvres picturales surprenantes pour que vous ayez le talent qui va avec. L’App Store regorge d’applications de dessin pour le moins puissantes.

Le second angle s’attache à l’idée de productivité. Le Pencil permet de prendre des notes à la volée, mais aussi de signer des documents. Un outil qui peut vite devenir indispensable si vous entreprenez d’utiliser l’iPad dans un contexte professionnel.

Apple Pencil 2 et iPad Pro 2021 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Acheter un iPad en occasion ou reconditionné, la bonne affaire ?

Le marché de l’occasion et du reconditionné n’est pas aussi développé que celui des smartphones. C’est dû tout d’abord à des appareils robustes et qui, en prime, sont soumis à moins d’épreuves que les iPhone. En effet, leur utilisation principale est souvent domestique. Les risques de chutes, de rayures ou de plongeon accidentel dans l’eau sont donc réduits. Un iPad se conserve longtemps et ce d’autant plus qu’il demeure fluide et agréable au quotidien même s’il commence à dater.

Tous les spécialistes du reconditionné ne proposent pas d’iPad, même si les choses changent. Nous trouvons ainsi des iPad 9,7 pouces 32 Go de 2019 à moins de 300 € ou entre des iPad Pro 12,9 pouces modèle 2018 autour des 650 € en 64 Go. Cela ne nous semble pas vraiment intéressant pour le premier en tout cas, car l’iPad 2021 neuf avec 64 Go vous coûtera à peine 90 € de plus, neuf.