iPad Oled : plus fin, plus léger et une sortie e 2024

L’iPad Oled sortirait en 2024. En préparation chez Apple, il seraient plus fins et plus légers que les modèles actuels.

C’est un sujet récurent quand on parle d’iPad. A quand l’iPad Oled ? De premiers bruits de couloir annonçaient 2022. Peu de chances pourtant de voir un tel appareil cet année.

iPad Pro 2021 ©Tom’s Guide

La publication coréenne ETNews affirme avoir eu la confirmation de 2024 pour la date de lancement de l’iPad Oled. Ce même ETNews avait évoqué 2022 auparavant. Cependant, il est tout à fait envisageable qu’Apple ait repoussé la sortie de sa tablette Oled à cause de la pandémie et des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement.

A lire > Apple pourrait dévoiler des MacBook et iPad Pro avec écrans OLED dès 2024

L’Oled, plus fin que le LCD et avec un contraste infini

D’après ETNews, l’iPad Oled serait plus fin et plus léger. Un gain physique rendu possible par le changement de technologie. En effet, le LCD nécessite un rétroéclairage et donc une couche supplémentaire dans la conception de l’appareil. De l’épaisseur et du poids en plus. En passant à l’Oled, Apple réduirait encore la finesse de sa tablette.

Ajoutons que l’Oled présente aussi deux intérêts majeurs : un contraste infini et pas de blooming. Ce dernier se matérialise par des tâches blanchâtres qui peuvent toucher les dalles LCD. L’iPad est cependant scruté à la loupe. De tous les modèles que nous avons eu entre les mains, jamais nous n’avons observé de blooming.

En revanche, avec une dalle Oled Apple se pose un défi : contourner les problèmes de burn-in, ce phénomène qui marque l’écran Oled lorsqu’une image fixe est affichée trop longtemps. Un aspect qu’a réussi Samsung qui propose déjà ses Galaxy Tab en Oled.

D’ailleurs, ETNews rapporte qu’Apple serait en train de finaliser un prototype d’écran Oled avec Samsung et LG, ses partenaires.

Pour l’instant, l’iPad Pro 2021 offre le meilleur affichage chez Apple avec une dalle mini-Led. Elle est lumineuse et contrastée à souhait. Néanmoins, un dalle Oled permettrait d’avoir une image encore plus éclatante.