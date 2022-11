Apple préparerait un premier appareil pliable pour 2024, selon Samsung

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un produit Apple pliable. De nombreuses rumeurs ont déjà circulé à ce sujet. Un iPhone pliable serait en préparation pour une sortie d’ici quelques années, mais, étonnamment, ce ne sera pas le premier appareil pliable de la pomme. Selon un nouveau rapport de The Elec, Samsung s’attend effectivement à ce qu’Apple lance son premier appareil pliable en 2024. Il ne s’agirait pas d’un iPhone, mais d’une tablette ou d’un ordinateur portable.

Concept d’un iPad Fold © EverythingApplePro / Checkout Tech / YouTube

Il y a seulement quelques semaines, un analyste de CCS Insight a révélé qu’Apple visait 2024 pour son premier appareil pliable. Lui aussi a déclaré que ce ne sera pas un iPhone. Il pense plutôt qu’Apple sortira un iPad pliable. Apple prioriserait donc plutôt un iPad Fold avant l’iPhone Fold.

En Corée du Sud, les utilisateurs d’iPhone choisissent de plus en plus de passer sur un smartphone Samsung pliable

La division mobile de Samsung se serait réunie avec des fournisseurs en octobre pour discuter du marché des smartphones. C’est en tout cas ce que des sources ont révélé à The Elec. Des représentants du fabricant sud-coréen auraient alors déclaré qu’ils s’attendent au premier appareil pliable de la pomme d’ici deux ans. Ils ont aussi précisé qu’Apple rejoindra d’abord le marché des appareils pliables avec des tablettes et des ordinateurs avant les smartphones.

Samsung domine actuellement le marché des smartphones pliables avec ses Galaxy Z Fold et Z Flip. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de tester le nouveau Galaxy Z Flip 4 et son design pliable encore amélioré. Samsung surveille ses concurrents de très près pour ne pas se faire détrôner. Ce n’est donc pas étonnant que le géant sud-coréen se prépare à l’arrivée du premier appareil pliable de son plus gros rival.

De plus, Samsung est également revenu sur la croissance du marché des smartphones pliables. Sur le marché sud-coréen, les utilisateurs d’iPhone qui sont dans la vingtaine et la trentaine choisissent un smartphone pliable de Samsung à un rythme trois à quatre fois plus élevé qu’avant. Cela prouve à quel point les Samsung pliables deviennent populaires. D’ailleurs, le géant sud-coréen estime que le marché des smartphones pliables va augmenter de 80 % d’ici 2025.

Source : 9to5Mac