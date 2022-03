Apple préparerait un service d’abonnement pour iPhone et iPad

Apple envisagerait de lancer un service d’abonnement pour iPhone et iPad. Une formule mensuelle permettrait d’être propriétaire d’un iPhone ou d’un iPad. Le fonctionnement serait similaire aux services comme Apple TV+, Apple Music, etc.

Après Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ et Apple Fitness+, la possession d’un iPhone ou d’un iPad pourrait aussi devenir un service d’abonnement. La firme de Cupertino serait effectivement en train de préparer un service d’abonnement pour iPhone et iPad. Selon un rapport de Bloomberg, cela « pourrait rendre la possession d’un appareil similaire au paiement de frais d’applications mensuels ».

Un iPhone – Crédit : Yura Fresh / Unsplash

Au lieu d’acheter un iPhone à plein tarif comme l’iPhone 13 Pro que nous avons testé qui est vendu à 1 159 €, les utilisateurs pourraient souscrire un abonnement mensuel pour en être l’heureux propriétaire. Les iPhone et iPad deviendraient ainsi plus accessibles pour les personnes qui hésitent à cause de leur prix. Ce projet d’Apple est encore en développement, selon les sources de Bloomberg.

Le service d’abonnement pour iPhone et iPad ne fonctionnera pas comme un paiement en plusieurs fois

Le montant de cet abonnement d’Apple est encore inconnu. Néanmoins, les frais mensuels ne seront pas le prix de l’appareil divisé par 12 ou 24 mois. Il s’agirait d’une formule plus complexe qui permettrait notamment d’obtenir plus facilement les nouveaux appareils à leur sortie. La firme de Cupertino a l’habitude de lancer les nouvelles versions de ses produits chaque année. Des nouveaux iPhone, iPad, Apple Watch et Mac sortent tous les ans. Cet automne, Apple sortira quatre modèles de l’iPhone 14. Les deux modèles Pro accueilleront pour la première fois des poinçons au lieu de l’encoche habituelle.

De plus, le service d’abonnement serait lié au compte Apple ID de l’utilisateur et pourrait être regroupé dans AppleCare+ ou Apple One. L’AppleCare+ est un programme d’assurance qui offre une extension de garantie et une assistance technique à ses abonnés. D’ailleurs, les clients peuvent désormais souscrire AppleCare+ après une réparation coûteuse de leur appareil. Quant à Apple One, il s’agit d’un abonnement qui regroupe plusieurs services en une seule formule avec un tarif mensuel réduit.

Enfin, Bloomberg a dévoilé que le service d’abonnement pour iPhone et iPad pourrait être lancé en 2022, voire 2023. Il est aussi possible qu’il soit tout simplement annulé. Pour le moment, il semblerait qu’Apple ait mis le projet en pause pour lancer un autre service « achetez maintenant, payez plus tard » pour Apple Pay plus rapidement.

Source : The Verge