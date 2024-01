Vision Pro : malgré son prix de 3 500 dollars, il est déjà en rupture de stock

Vision Pro © JOHN G. MABANGLO/EPA/MAXPPP

TL;DR Apple aurait écoulé entre 160 000 et 180 000 casques lors du week-end de lancement, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Le casque est actuellement en rupture de stock, avec des livraisons prévues en mars.

Le Vision Pro reste un produit de niche et sa date de sortie n’a pas été annoncée en France.

Le casque Apple Vision Pro, présenté comme le premier ordinateur spatial d’Apple, a été mis en précommande aux États-Unis le 19 janvier, pour une sortie prévue le 2 février. Malgré son prix élevé de 3 500 dollars, ce casque de réalité mixte, qui combine la réalité augmentée et la réalité virtuelle, a trouvé son public et s’est vendu en quelques jours.

Le casque de réalité virtuelle d’Apple s’est vendu comme des petits pains

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait écoulé entre 160 000 et 180 000 casques lors du week-end de lancement. C’est bien plus que les 60 000 à 80 000 unités qu’il avait estimées auparavant.

Tous les modèles du Vision Pro (le modèle 256 Go à 3 499 dollars, le modèle 512 Go à 3 699 dollars et le modèle 1 To à 3 899 dollars) sont désormais en rupture de stock, avec des livraisons prévues du 4 au 11 mars.

Mais ce succès ne garantit pas une demande soutenue sur le long terme, selon Kuo. Il explique que les commandes du Vision Pro n’ont pas augmenté après les 48 premières heures, contrairement à celles des iPhone, qui affichent souvent des délais de livraison plus longs après l’ouverture des précommandes.

Un produit de niche

Kuo prévoit qu’Apple parviendra à expédier 500 000 casques d’ici la fin de l’année, ce qui ne sera « pas difficile » pour la firme de Cupertino. Mais le Vision Pro reste un produit de niche, destiné aux passionnés de technologie et aux professionnels.

Kuo rappelle que la base d’utilisateurs d’Apple compte plus de 1,2 milliard de personnes, donc 500 000 casques représentent une part infime du marché, comparée aux iPhone, iPad et MacBook.

Le Vision Pro n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis. Apple n’a pas communiqué sur sa sortie dans d’autres pays, même s’il se dit qu’il sortirait en juin en France.

Pour rappel, ce casque est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement d’Apple dans le domaine de la réalité mixte ; il s’agit d’un casque indépendant, qui intègre un écran ultra-haute résolution, une puce Apple sur mesure, et un système d’exploitation spatial, visionOS, qui permet de contrôler le casque avec les yeux, les mains et la voix. Il n’embarque en revanche pas beaucoup d’applications.